Политика

ИзвестияИзвестияУкраине предрекли гибель из-за газа

Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых. Такое мнение выразил украинский бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
Природный газ стал инструментом, который растлил Украину и может стать причиной её гибели, заявил миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne
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Life.ruвчера в 17:57

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Эксперт предсказал Украине гибель из-за газа

РБКвчера в 23:59

Украине предрекли гибель из-за привязанности к газовой трубе

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Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа

Газета.Ruвчера в 17:47

На Украине предрекли гибель страны из-за природного газа

Life.ruвчера в 17:57

На Украине увидели растление страны газом

РЕН ТВвчера в 16:40

Миллионер предрек Украине гибель из-за газа

РИА Новостивчера в 16:34

Украине предрекли гибель из-за газа

Известиявчера в 15:41
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Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Украину может ждать непростая зима, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в интервью телеканалу RT.
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Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм

Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.
Коммерсантъ вчера в 23:50
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Газета.Ru вчера в 21:38
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Здоровье

Более 350 тыс. человек пострадали от нападения животных в 2019 году

Как пояснили специалисты, ежегодно в России число пострадавших в результате нападения животных составляет порядка 380-450 тыс. человек.
РБК вчера в 23:56
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 22:09
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
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Павел Прилучный высмеял разговоры о своем романе с Дарьей Мороз

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Златан Ибрагимович: Мог бы играть за «Милан» до 50 лет

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:59
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
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В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
Российская газета вчера в 22:11
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Ugpressa.ru 27 ноября в 09:09
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Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
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Происшествия

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Трое мальчиков катались с горки, один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Это сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Самойлов.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

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Российская газета 28 ноября в 12:59
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

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РИА Новости вчера в 12:33
Энергетика

«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Дождь вчера в 05:59
Экономика

«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года

«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
Коммерсантъ вчера в 09:32
Политика

Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Lenta.ru вчера в 08:07
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Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
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Общество

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УФНС России по Тульской области информирует о том, что 2 декабря – последний день, когда граждане могут своевременно оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2018 год, указанные в направленных им налоговых уведомлениях.
Бизнес журнал 27 ноября в 01:40
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Эмери

Испанец Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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