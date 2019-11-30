Политика
ИзвестияУкраине предрекли гибель из-за газа
Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых. Такое мнение выразил украинский бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.
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с чего всё началось
Природный газ стал инструментом, который растлил Украину и может стать причиной её гибели, заявил миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.Life.ruвчера в 17:57
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