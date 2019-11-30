с чего всё началось

Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых. Такое мнение выразил украинский бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту был судим за терроризм Подозреваемый в нападении на прохожих с ножом на Лондонском мосту был ранее судим за преступления, связанные с терроризмом, сообщается на сайте лондонской полиции.

Гаджеты Samsung поможет Intel справиться с дефицитом процессоров Компания Samsung Electronics согласилась поставлять Intel центральные процессоры для компьютеров, чтобы помочь решить проблему с их дефицитом.

Энергетика Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Происшествия Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.

Шоу-бизнес Елена Летучая поразила поклонников экстремально глубоким декольте Известная российская телеведущая Елена Летучая посетила вручение премии Super Woman журнала GQ в платье с экстремально глубоким вырезом, чем поразила публику.

Происшествия В Перми стая бездомных собак напала на детей Трое мальчиков катались с горки, один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Это сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Самойлов.

Общество В России ввели льготы для селян Россияне, проживающие в сельской местности, с 2020 года смогут брать льготные кредиты для благоустройства своих домов.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Происшествия Великобритания задержала нигерийское судно с российским экипажем В посольстве России в Лондоне проверяют информацию о задержании судна с российским экипажем в порту Портленда.

Общество 2 декабря истекает срок оплаты налоговых уведомлений физлиц УФНС России по Тульской области информирует о том, что 2 декабря – последний день, когда граждане могут своевременно оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2018 год, указанные в направленных им налоговых уведомлениях.