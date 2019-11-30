Политика

ИзвестияИзвестияУкраине предрекли гибель из-за газа

Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых. Такое мнение выразил украинский бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.
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Украине предрекли гибель из-за привязанности к газовой трубе

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На Украине увидели растление страны газом

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Эксперт предрек гибель Украины из-за «привязанности к газовой трубе»

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Миллионер предсказал Украине гибель из-за газа

Газета.Ru17:47

На Украине предрекли гибель страны из-за природного газа

Life.ru17:57

Миллионер предрек Украине гибель из-за газа

РИА Новости16:34

Украине предрекли гибель из-за газа

Известия15:41
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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter

Портал Downdetecor сообщил, что пользователи некоторых стран заявили о сбое в работе социальной сети Twitter.
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

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В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь

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Боттас стал лучшим на второй тренировке в Абу-Даби, Квят выше Гасли

Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас показал лучшее время по итогам второй свободной сессии Гран-при Абу-Даби.
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова прибыла в Уфу

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Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей.
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Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов

Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Московская перспектива вчера в 07:39
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CNN: администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса.
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«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ 05:15
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Всероссийская акция «против развала медицины» пройдет 30 ноября

Всероссийская акция "против развала медицины" пройдет 30 ноября в 17 регионах страны.
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Пугачева рассказала об отношении к зрителям и сцене

Певица Алла Пугачева рассказала, что совершенно не скучает по выступлениям на сцене и поклонникам, но призналась, что ей стыдно от этого.
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В Microsoft признали проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признала, что во всех версиях Windows 10 могут происходить сбои при подключении устройств с интерфейсом Thunderbolt.
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За три года систему ГЛОНАСС планируется пополнить 15 новыми спутниками

В 2020–2022 гг. на орбиту планируется вывести полтора десятка спутников «Глонасс».
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Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

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В Госдуме оценили план внести в Раду проект по закупкам газа у России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT намерение украинской партии «Европейская солидарность» внести в Верховную раду проект постановления, которое запретит прямые закупки газа у России.
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Близкие Носкова не пойдут на его первый концерт после инсульта

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Суд отправил главу ростовского минздрава под домашний арест

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КБУ покинула открытую квалификацию на DreamLeague Leipzig Major

КБУ проиграла Husky Esports в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Ярослава NS Кузнецова завершил выступление в квалификации.
CyberSport.ru вчера в 12:45
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Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru вчера в 01:18
Происшествия

Девушка умерла в отделе полиции Оренбурга

В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения. Следственные органы уже начали проверку.
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Армия и оружие

Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом

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Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

Мэр Кемерово Илья Середюк в беседе с "Газетой.Ru" выразил надежду, что купленная за 18 миллионов рублей ель еще долго не потребует замены.
РИА Новости вчера в 05:50
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Здоровье

Врачи оценили народные средства лечения простуды и гриппа

Многие народные средства лечения гриппа и простуды малоэффективны и даже могут навредить. Об этом «Вечерней Москве» рассказали врачи.
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Motorola начала продажи в РФ смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus

Astera вчера в 08:50
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НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 11:16
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