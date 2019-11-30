Природный газ растлил Украину и разделил ее население на бедных и богатых. Такое мнение выразил украинский бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский в эфире телеканала NewsOne.

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