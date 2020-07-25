Экономика
Политическая ЭкспертизаУкраинские СМИ уличили власть страны в организации финансовой пирамиды
Отдельно отмечаются действия властей страны. Ключевая ставка в ЕС составляет 0%, в США этот показатель варьируется от 0 до 0,25%, а Киев установил учетную ставку в 6%. Это демонстрирует желание властей организовать финансовую пирамиду в масштабах целого государства.
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Украинские СМИ уличили власть страны в организации финансовой пирамиды
Политическая Экспертизавчера в 10:31
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Picsnews.net 04:22
Армия и оружие
Украина назвала условие полного прекращения огня в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что полный и всеобъемлющий режим прекращения огня в Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соответствующего соглашения, зафиксированных с участием представителей ОБСЕ.
Lenta.ru 11:34
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
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Известия 17:02
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 24 июля в 02:46
Гаджеты
Смартфоны Huawei, Oppo и Xiaomi первыми получат чип Dimensity 720
В списке присутствуют компании Huawei, Xiaomi и Oppo.Dimensity 720 5G получил два ядра Cortex-A76 частотой 2,0 гигагерца, шесть ядер Cortex-A55 также частотой 2,0 гигагерца и графический процессор Arm Mali-G57 MC3.
UfaTime.ru 04:42
Шоу-бизнес
Седокова рассказала, как в 7 лет ее пытался изнасиловать друг матери
Рассказывать ничего не пришлось, так как мать и так все поняла.
Evo-rus.com вчера в 12:27
Гаджеты
В продажу вышли процессоры Intel Core i9 KA десятого поколения
В двух интернет-магазинах (в Литве и Индии) обнаружились процессоры Intel Core i9-10900KA (BX8070110900KA), Core i9-10850KA (BX8070110850KA), Core i9-10700KA (BX8070110700KA) и Core i9-10600KA (X8070110600KA).
Игромания.ру вчера в 17:34
Политика
В военный бюджет США не внесли санкции против РФ за Афганистан
В военный бюджет США не стали включать санкции против России за якобы выплату вознаграждения талибам в Афганистане.
РЕН ТВ 09:21
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 20:21
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва 15:53
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна вчера в 05:11
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Армия и оружие
Заводские ходовые испытания подводной лодки «Волхов» завершены
АО «Адмиралтейские верфи» завершило заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Волхов» проекта 636.3 для ВМФ.
Новый оборонный заказ 24 июля в 10:54
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru 10:36
Футбол
Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете
Metaratings 09:45
Армия и оружие
Авианосец и 12 кораблей США прибыли в Средиземное море
Авианосец и 12 кораблей США прибыли в Средиземное море. Об этом сообщает новостной портал Newsbomb.gr.
Piter.tv 08:57
Общество
Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны
Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе, — цитирует сообщение ТАСС.
News.ru 24 июля в 15:33
Энергетика
Голубому топливу Земли может настать «черный лебедь»
Котировки последние месяцы колеблются в диапазоне 50-70 долларов за тысячу кубометров, что несет убытки всем производителям, а для многих из них поставки убыточны даже по операционным расходам.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 16:40
Авто
Зачем нам украинские «Лады»?
Запорожский автозавод начал собирать наши «Лады».
Аргументы и Факты вчера в 22:49
Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского
Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал в своем микроблоге в Твиттере, чего на самом деле больше всего опасается президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 20:17
Экономика
Россиянам дали совет по выбору банка для открытия вклада
Выбирая банк для открытия вклада, желательно придерживаться ряда правил. Именно так считает представитель Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Evo-rus.com 04:01
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Американские власти скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», применяющегося для лечения зараженных коронавирусом пациентов, заявил президент США Дональд Трамп.
Live24 вчера в 03:42
Футбол
В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»
Москва 24 17:58