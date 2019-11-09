Политика
РИА НовостиУкраинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке. Украинец летел из Франкфурта в Чикаго.
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Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Единоборства
UFC Fight Night: начался поединок Александра Волкова и Грега Харди
Поединок российского тяжеловеса Александра Волкова и американского бойца смешанного стиля и по совместительству бывшего защитника американского футбола Грега Харди прошел в Москве в рамках турнира Fight Night 163.
РЕН ТВ 16:21
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Общество
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Во время концерта в Новосибирске шоумен Максим Галкин рассказал о цензуре на федеральных телеканалах и поделился своим мнением о политической ситуации в России.
URA.Ru 12:46
Шоу-бизнес
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Александра Шульгина
Певица Юлия Михальчик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о насилии со стороны продюсера Александра Шульгина, бывшего мужа певицы Валерии.
Телепрограмма 01:52
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ
Общественное телевидение России 13:23
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09:25
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Красноярском погибли два человека
RT на русском 15:09
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM вчера в 02:37
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 05 ноября в 17:58
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском 15:34
Общество
Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Известия 00:22
Транспорт
Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09:56
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Экономика
Folha (Бразилия): в банк БРИКС могут войти Чили и Колумбия (Folha)
Как стало известно «Фолья», Чили и Колумбия должны стать первыми странами Латинской Америки, которых пригласят присоединиться к банку группы БРИКС — Новому банку развития (НБР).
ИноСМИ 16:09
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 14:23
Технологии
Siri, Alexa и Google Home можно скомпрометировать с помощью лазера
Сводная группа специалистов из Мичиганского Университета и японского Университета электро-коммуникаций разработала технику атак под названием Light Commands, которая позволяет с помощью лазера подавать команды умным устройствам, направляя лазер на MEMS-микрофоны.
Хакер Online 06 ноября в 12:40