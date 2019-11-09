Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке. Украинец летел из Франкфурта в Чикаго.

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

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