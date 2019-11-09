Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке. Украинец летел из Франкфурта в Чикаго.
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Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

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Украинец приставал к россиянам на борту самолета из-за Крыма

РЕН ТВ08:01

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о принадлежности Крыма

Lenta.ru08:36

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Украинец призвал попутчиков в самолёте к ответу о принадлежности Крыма

News.ru08:27

Украинец пристал к россиянам на борту самолета из-за принадлежности Крыма

Взгляд.ру09:30
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СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
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