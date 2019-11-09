Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Журналист уточнил, что инцидент произошел на рейсе Франкфурт — Чикаго.

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

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