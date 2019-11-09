Политика
Газета.RuУкраинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Журналист уточнил, что инцидент произошел на рейсе Франкфурт — Чикаго.
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Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
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В Москве пройдет UFC Fight Night 163
В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.
Политика
У киевского консульства Польши националисты устроили акцию
В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".
Экономика
МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
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Головин забил за «Монако» в матче с «Дижоном»
В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» принимает на своем поле «Дижон» (1:0, перерыв).
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Ани Лорак сменила прическу и стала неузнаваемой
Певица отрезала челку и стала неузнаваемой.
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Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Футбол
Джордан Ларссон: «Пенальти на мне был. Не знаю, что там делал ВАР»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал спорный эпизод в первом тайме матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:0), когда арбитр Виталий Мешков не назначил пенальти после его падения в штрафной площади.
Общество
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Наука
Курение оказывает влияние на риск развития депрессии и шизофрении
Общество
В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Политика
Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».
Футбол
Витесс — Гронинген 1:2
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Общество
В Китае сняли рыбу с человеческим лицом
Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Футбол
«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице.
Хоккей
Сборная России в буллитной серии победила Швецию на Кубке Карьяла
В серии буллитов сильнее оказалась сборная России, решающий бросок сделал Никита Сошников.
Футбол
«Реал» разгромил «Эйбар» и вернулся на первое место
«Реал» в матче 13-го тура чемпионата Испании в гостях обыграл «Эйбар» со счетом 4:0. Голы забили Карим Бензема (дубль), Серхио Рамос и Федерико Вальверде.
Общество
В России установили размеры пособий по безработице на 2020 год
На официальном портале правовой информации опубликовали документ, согласно которому пособие по безработице в России на 2020 год останется на прежнем уровне.
Авто
Китайская компания FAW хочет вытеснить Rolls-Royce с рынка
Китайская FAW намерена вытеснить марку Rolls-Royce с рынка.