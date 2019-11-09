Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Журналист уточнил, что инцидент произошел на рейсе Франкфурт — Чикаго.

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Единоборства В Москве пройдет UFC Fight Night 163 В субботу вечером на арене ЦСКА пройдет третий в истории России ивент UFC — UFC Fight Night 163.

Политика У киевского консульства Польши националисты устроили акцию В Киеве у польского консульства проходит акция националистов против задержания ветерана войны в Донбассе Игоря Мазура, передает интернет-издание "Громадське".

Экономика МЭР в ближайшие дни внесет в правительство план приватизации Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов.

Кино «Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.

Общество В России создадут Альянс в сфере искусственного интеллекта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Сбербанк, «Яндекс», Mail.Ru, МТС и «Газпром нефть» заключили соглашение, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Политика Трамп назвал дату публикации расшифровки второго разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом опубликует расшифровку его второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 ноября.

Происшествия В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».

Технологии Android-приложение ai.type собирало данные пользователей Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.

Общество В Китае сняли рыбу с человеческим лицом Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.