Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Журналист уточнил, что инцидент произошел на рейсе Франкфурт — Чикаго.
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