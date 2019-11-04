Музыка
Газета.RuУкраинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV
Украинскую певицу Maruv признали лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards. В борьбе за эту награду она опередила группу Little Big, певицу Zivert, а также рэперов Face и Noize MC. Триумфаторами премии стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Шон Мендес.
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Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат
Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
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В Москве прошли два «Русских марша»
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На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
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В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
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В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс 02 ноября в 09:07
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
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МИД Эстонии рекомендует президенту не ехать в Москву на 9 Мая
Урмас Рейнсалу сказал, что рекомендует президенту Эстонии Керсти Кальюлайд отказаться от посещения Москвы на 9 Мая, если поступит приглашение.
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Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Политика
Путин упростил процедуру поставок нефтепродуктов из РФ в Южную Осетию
Президент Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению с Южной Осетией, направленный на упрощение оформления экспорта российских нефтепродуктов в самопровозглашённую республику.
News.ru 11:11
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Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
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Опровергнут популярный миф о Земле
Lenta.ru 01 ноября в 09:45
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru вчера в 03:32
Хоккей
«Нефтехимик» обыграл ЦСКА и одержал девятую победу подряд в КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" нанес поражение московскому ЦСКА и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до девяти матчей.
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«Газпром» официально отказался поставлять газ на Украину напрямую, пока Киев не откажется от своих побед в арбитражах
"Газпром" официально отказался поставлять газ на Украину напрямую до тех пор, пока Киев не откажется от своих побед в международных арбитражах.
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Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
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Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
РИА Новости 07:03
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Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
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Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
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Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости вчера в 23:06
Армия и оружие
Военные НАТО начали учения на границе с Россией
В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
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Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
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Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
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