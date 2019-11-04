Музыка

Газета.RuГазета.RuУкраинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Украинскую певицу Maruv признали лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards. В борьбе за эту награду она опередила группу Little Big, певицу Zivert, а также рэперов Face и Noize MC. Триумфаторами премии стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Шон Мендес.
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MARUV
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Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Живёт в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
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