Музыка
Газета.RuУкраинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV
Украинскую певицу Maruv признали лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards. В борьбе за эту награду она опередила группу Little Big, певицу Zivert, а также рэперов Face и Noize MC. Триумфаторами премии стали Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Шон Мендес.
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