Коронавирус
Lenta.ruУкраинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса. На ролик, выложенный в сеть, обратил внимание портал «Обозреватель». Женщина вернулась из Италии, где была на заработках, но пренебрегла требованиями о самоизоляции.
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Жительница Украины, стоя на коленях, извинилась за распространение коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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