Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУкраинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса. На ролик, выложенный в сеть, обратил внимание портал «Обозреватель». Женщина вернулась из Италии, где была на заработках, но пренебрегла требованиями о самоизоляции.
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Украинка на коленях попросила прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом

URA.Ru03:03

Украинка на коленях извинилась перед односельчанами за распространение коронавируса

Газета.Ru01:49

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новостивчера в 22:11

Украинка, заразившая односельчан COVID-19, извинилась перед ними на коленях

Вести.Ru00:57

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:56

Жительница Украины, стоя на коленях, извинилась за распространение коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:50

«Хотите, меня убивайте»: украинка с коронавирусом на коленях попросила прощения у односельчан

Телеканал 360°01:26
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Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Вести.Ru 01:42
Политика

Трамп озвучил сроки пика смертности от коронавируса в США

В США пик смертности от коронавируса COVID-19, скорее всего, придется на следующие две недели, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 29 марта.
Вечерняя Москва 00:39
Общество

Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина.
Lenta.ru 03:06
Здоровье

Хирурги удалили из тюменки опухоль с зубами и волосами внутри

Хирурги МСЧ «Нефтяник» при проведении операции обнаружили у женщины опухоль с зубами и волосами внутри.
Новости Тюмени 72.ru 01:23
Энергетика

Мировые цены на нефть упали ниже 20 долларов за баррель

На 01:35 баррель нефти марки WTI стоил около 19,98 долларов. Последний раз такой уровень цен был зафиксирован в 2002 году.
Piter.tv 03:03
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Обновленный список получил название "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости".
Интерфакс вчера в 16:29
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Общество

Путин пообещал дополнительные выплаты семьям с детьми с 1 апреля

Президент РФ Владимир Путин поручил начать осуществлять дополнительные выплаты для семей с детьми, имеющих право на материнский капитал, с 1 апреля.
NewInform вчера в 04:03
Политика

Иран обвинил США в медицинском терроризме

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:18
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Экономика

Кремль назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

По итогам встречи Владимира Путина с предпринимателями сформирован список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.
Коммерсантъ 27 марта в 07:32
Политика

Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»

Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
Коммерсантъ 03:22
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Сроки бухгалтерской отчетности перенесли

Срок сдачи представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ФНС России (судя по всему, в дате ошибка, так как срок годового отчета - 31 марта и в письме Минфина - 31 марта).
Современный Предприниматель 27 марта в 11:33
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Общество

Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин.
Lenta.ru 03:24
Политика

Зеленский допустил дефолт на Украине

Если Украина не примет "два жизненно важных закона", то стране грозит дефолт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:28
Политика

Военные РФ и Италии продезинфицировали три пансионата для пожилых

Российские и итальянские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых людей в двух городах Италии.
Известия вчера в 23:40
Общество

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Российская газета 02:41
Политика

На Украине рассказали об отставке министров финансов и здравоохранения

Депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко рассказала в своем Facebook об отставке главы Минздрава Ильи Емеца и министра финансов Игоря Уманского.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

Сотрудник компании «Северсталь» заразился коронавирусом

Напомним, 27 марта в компании «Северсталь» сообщили, что у них обнаружен сотрудник с подозрением на коронавирус.
REGNUM 02:51
Общество

В Москве введен всеобщий режим самоизоляции

С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции - жители столицы могут выйти на улицу, только чтобы купить продукты и лекарства, поехать на работу или выгулять домашнее животное.
Газета.Ru 01:47
Футбол

Алиев: самые бессмысленные тренировки были у Газзаева

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о работе под руководством Валерия Газзаева.
Чемпионат 03:27
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Шоу-бизнес

45-летняя Божена Рынска впервые стала мамой

Известно, что отцом ребенка стал покойный муж журналистки Игорь Малашенко.
Летидор вчера в 14:14
Политика

«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента

62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Дождь 01:54
Политика

Принц Гарри не намерен просить власти США платить за его охрану

В воскресенье Трамп отреагировал на эту новость, написав в своем Twitter, что "США не будут платить за обеспечение их безопасности", а взять расходы на себя обязаны сами супруги.
ТАСС вчера в 19:36
Общество

Запаса медикаментов в Нью-Йорке хватит на неделю, заявил мэр

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов в городе хватит на неделю, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 02:39
Авто

В Казахстане запустили производство моделей Chevrolet Damas и Labo

Как сообщают «Автоновости дня», ТОО «СарыаркаАвтоПром» и АО «UzAuto Motors» будут выпускать сразу несколько моделей американской марки Chevrolet – Damas, Labo, Trailblazer, Malibu, Cobalt и Spark.
Автоновости дня вчера в 02:19
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