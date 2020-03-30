Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса. На ролик, выложенный в сеть, обратил внимание портал «Обозреватель». Женщина вернулась из Италии, где была на заработках, но пренебрегла требованиями о самоизоляции.

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

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