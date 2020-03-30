Коронавирус
Lenta.ruУкраинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса. На ролик, выложенный в сеть, обратил внимание портал «Обозреватель». Женщина вернулась из Италии, где была на заработках, но пренебрегла требованиями о самоизоляции.
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Жительница Украины, стоя на коленях, извинилась за распространение коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Состояние трех пациентов в Свердловской области с коронавирусной инфекцией оценивается как тяжелое, еще двое находятся в состоянии средней тяжести, сообщает минздрав региона.
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Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.
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В России изменили цены на три модели Skoda
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Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
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Перечислены граждане, которые уязвимы перед коронавирусом
Отмечается, что тяжелое аллергическое воспаление дыхательных путей повышает уязвимость перед возбудителями вирусной инфекции.
Экономика
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Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.
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Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 угрозой всему человечеству.