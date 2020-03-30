Жительница украинского села Коленковцы в Черновицкой области попросила у сограждан прощения за распространение среди них коронавируса. На ролик, выложенный в сеть, обратил внимание портал «Обозреватель». Женщина вернулась из Италии, где была на заработках, но пренебрегла требованиями о самоизоляции.

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Политика Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием Более двух миллионов американцев погибли бы, если бы правительство США не делало ничего для предотвращения распространения коронавируса, поэтому смерть от COVID-19 от 100 до 200 тысяч человек - это хороший результат, заявил президент США Дональд Трамп в рамках пресс-конференции в воскресенье.

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Общество В Подмосковье введён режим самоизоляции из-за коронавируса В Московской области введён режим самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Общество Власти утвердили перечень товаров первой необходимости Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.

Здоровье В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.

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Общество В США пожилые супруги умерли от коронавируса в один день Житель Соединенных Штатов Стивен Нэш рассказал в Twitter, что его бабушка и дед, прожившие в браке 65 лет, умерли с разницей в несколько часов после заражения COVID-19.

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Происшествия В Иркутской области подтвержден второй случай коронавируса По данным управления Роспотребнадзора по Иркутской области, по состоянию на 30 марта в регионе выявлено два случая заболевания коронавирусом.

Здоровье Грейпфрут в сочетании с лекарствами может быть смертельно опасен Как сообщает ToDay News Ufa, употреблять грейпфрут или его сок и принимать лекарственные препараты может быть смертельно для человеческого организма.