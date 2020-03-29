Жительница украинского села Коленковцы Черновицкой области на коленях попросила односельчан простить ее за распространение COVID-19. Женщина халатно отнеслась к режиму самоизоляции, вернувшись из Италии, и заразила многих людей коронавирусом, передает портал "Обозреватель".

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

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