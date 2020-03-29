Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУкраинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Жительница украинского села Коленковцы Черновицкой области на коленях попросила односельчан простить ее за распространение COVID-19. Женщина халатно отнеслась к режиму самоизоляции, вернувшись из Италии, и заразила многих людей коронавирусом, передает портал "Обозреватель".
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Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:56

Украинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом

Газета.Ru03:36

«Хотите, меня убивайте»: украинка с коронавирусом на коленях попросила прощения у односельчан

Телеканал 360°01:26

Украинка, заразившая односельчан COVID-19, извинилась перед ними на коленях

Вести.Ru00:57

Украинка на коленях попросила прощения у односельчан, которых заразила коронавирусом

URA.Ru03:03

Жительница Украины, стоя на коленях, извинилась за распространение коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Украинка на коленях извинилась за распространение коронавируса

РИА Новостивчера в 22:11
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Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости 04:38
Общество

Власти выделили 5,2 миллиарда рублей на покупку авто для скорой помощи

Правительство РФ выделило 5,2 миллиарда рублей на покупку автомобилей скорой помощи в регионы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:38
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:40
Происшествия

МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Газета.Ru 03:55
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Единоборства

Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию

RT на русском 04:53
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 28 марта в 21:30
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском 04:02
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС вчера в 13:43
Экономика

Вирусное подорожание: страховщики попросили увеличить тарифы ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратился в Банк России с предложением расширить тарифные коридоры по ОСАГО на 10% в обе стороны, а заодно увеличить срок страховой выплаты с 20 до 30 рабочих дней.
161.ru 02:15
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. снизилась на торгах почти на 8% – чуть выше $23 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Политика

«Левада-центр»: 62% россиян выступают за ограничение возраста президента

62% россиян выступают за ограничения возраста президента.
Дождь 01:54
Общество

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Названа доля заразившихся коронавирусом внутри страны россиян

Доля россиян, заразившихся коронавирусом на территории России, превышает 25 процентов.
Lenta.ru 04:48
Общество

Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции

Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:46
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу

О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.
Российская газета 03:40
Происшествия

В Воронеже из-за аварии без воды остался Советский район

Московский Комсомолец вчера в 08:13
Музыка

В США от коронавируса умер кантри-музыкант Джо Диффи

Полит.ру 01:54
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Происшествия

В Якутии подозреваемый в убийстве детей ранил полицейского

Мужчина подозревается в убийстве четырех человек, из которых двое — малолетние дети. При задержании он ударил ножом одного из оперативников.
РИА Новости вчера в 06:50
Биатлон

Тест на коронавирус биатлонистки Халиуллиной оказался положительным

Биатлонистка Анастасия Халиуллина сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, сообщили в Союзе биатлонистов России.
РЕН ТВ 04:18
Общество

Собянин пообещал ужесточить контроль за передвижениями москвичей

Информационные системы, которые позволят столичным властям жестче контролировать передвижение москвичей, могут заработать к концу недели, заявил Сергей Собянин.
РИА Новости 04:56
Здоровье

Аллергики оказались в зоне повышенного риска из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в зоне повышенного риска оказались граждане, которые страдают от сезонной аллергии.
Вести Подмосковья 03:24
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Шоу-бизнес

Тарасов подарил жене автомобиль Porsche

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов подарил своей супруге Анастасии Костенко автомобиль Porsche на 26-й день рождения.
Евро-футбол.ру вчера в 13:33
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