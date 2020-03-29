Коронавирус
Газета.RuУкраинка на коленях извинилась за заражение односельчан коронавирусом
Жительница украинского села Коленковцы Черновицкой области на коленях попросила односельчан простить ее за распространение COVID-19. Женщина халатно отнеслась к режиму самоизоляции, вернувшись из Италии, и заразила многих людей коронавирусом, передает портал "Обозреватель".
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Жительница Украины, стоя на коленях, извинилась за распространение коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:50
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Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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