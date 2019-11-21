Общество
Газета.RuУкраинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец". 36-летняя женщина кричала, что является женой президента России Владимира Путина и хотела с ним увидеться.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
Женщина кричала, что является женой президента Путина, требовала встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Тут установили личность задержанной — это была 36-летняя Наталья, гражданка Украины.Московский Комсомолец01:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:21, Ашберн
Общество
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
Министр здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра для водителей.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Общество
Госдума приняла закон о принудительной выплате долгов по зарплате
Пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов актер Семчев раскрыл свою диету
Актер Александр Семчев сбросил 100 килограммов лишнего веса и изменился до неузнаваемости.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 70,74 рубля.
Происшествия
Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога
В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Политика
Госдума сняла ограничения на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ
Депутаты Государственной Думы во втором чтении приняли законопроект о снятии возрастного ограничения для ректоров МГУ и СПбГУ.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
"WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру", — написал он в Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на информацию о смерти актрисы
Родственники Анастасии Заворотнюк в социальных сетях опровергли данные о смерти актрисы и пообещали выяснить, кто распространяет лживую информацию.
Здоровье
Австралийка поборола страх перед свадебными платьями, сбросив 55 кг
Невеста, проживающая в австралийском городе Вуллонгонг, боялась, что не сможет найти подходящее по размеру свадебное платье.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Экономика
ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет
Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Кино
Самое британское кино: в прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Смотрите историческую драму «Аббатство Даунтон» в кинотеатрах с 21 ноября Прошло около полутора лет, и мы вновь застаем хорошо знакомых нам персонажей в 1927-ом году.
Общество
Свидетель обвинения по делу «Седьмой студии» заявила об угрозах следователя
Во второй раз дело рассматривается в суде с начала ноября этого года.
Политика
Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного
Ростовский военный гарнизонный суд арестовал российского военного, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.
Музыка
«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину
Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Авто
Представили седан Nissan Sentra нового поколения
Единственная силовая установка для новой Nissan Sentra в форме 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя мощностью 149 л.с и 197 Нм крутящего момента предлагает на 20% больше мощности и на 16% больше крутящего момента, чем предыдущий 1,8-литровый двигатель старого поколения.
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Общество
Путин и Собянин проехали по первому маршруту наземного метро Москвы
На Белорусском вокзале в Москве состоялась церемония запуска движения поездов по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский».
Политика
Россия ответила Эстонии на призыв «вернуть» часть территорий
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас на своей страничке в социальной сети написал, что Россия должна вернуть около пяти процентов аннексированных территорий.
Здоровье
В пензенском минздраве объяснили очереди водителей в больницах
В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2019 № 731н с завтрашнего дня, 22 ноября, в силу вступают изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств.
Общество
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.