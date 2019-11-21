Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец". 36-летняя женщина кричала, что является женой президента России Владимира Путина и хотела с ним увидеться.
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с чего всё началось

Украинка пыталась пробиться в Кремль, представляясь женой Путина

Женщина кричала, что является женой президента Путина, требовала встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Тут установили личность задержанной — это была 36-летняя Наталья, гражданка Украины.
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Нездоровая украинка кричала на Красной площади, что она жена Путина

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Lenta.ru01:41

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

Газета.Ru03:05

Украинка пыталась пробиться в Кремль, представляясь женой Путина

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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:21, Ашберн
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Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
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