Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец". 36-летняя женщина кричала, что является женой президента России Владимира Путина и хотела с ним увидеться.
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с чего всё началось

Украинка пыталась пробиться в Кремль, представляясь женой Путина

Женщина кричала, что является женой президента Путина, требовала встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Тут установили личность задержанной — это была 36-летняя Наталья, гражданка Украины.
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