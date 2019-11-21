Женщина кричала, что является женой президента Путина, требовала встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Тут установили личность задержанной — это была 36-летняя Наталья, гражданка Украины.

с чего всё началось

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец". 36-летняя женщина кричала, что является женой президента России Владимира Путина и хотела с ним увидеться.

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

Гаджеты Xiaomi выпустила Redmi Note 8 Pro с 256 ГБ Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).

Политика Фонд Навального подает в суд на Путина Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.

Общество В Москве наблюдается рекордно высокое давление Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Семьи погибшего и пострадавших при ЧП в Благовещенске получили выплаты Ранее в правительстве Амурской области сообщили, что семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска будет выделено 2,5 млн рублей из резервного фонда.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.

Гаджеты Xiaomi построила суперфабрику по производству флагманских смартфонов Оказывается, компания построила суперсовременную фабрику по производству смартфонов в особой экономической зоне Пекина (Beijing Economic and Technological Development Zone).

Общество Британский принц Эндрю прекратит исполнять официальные обязанности Сын британской королевы принц Эндрю на время отказался от исполнения официальных обязанностей на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который обвинялся в сексуальном насилии и вовлечении в проституцию девушек-подростков, а в минувшем августе покончил с собой.

Политика В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.

Политика ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины российского военного Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Космос Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.

Авто Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».

Политика Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17 «Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Политика Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»

Шоу-бизнес Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .

Экономика ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.