Женщина кричала, что является женой президента Путина, требовала встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Тут установили личность задержанной — это была 36-летняя Наталья, гражданка Украины.

с чего всё началось

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец". 36-летняя кричала, что является женой президента России Владимира Путина и хотела с ним увидеться.

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

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