Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец". 36-летняя кричала, что является женой президента России Владимира Путина и хотела с ним увидеться.
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с чего всё началось

Украинка пыталась пробиться в Кремль, представляясь женой Путина

Женщина кричала, что является женой президента Путина, требовала встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Тут установили личность задержанной — это была 36-летняя Наталья, гражданка Украины.
Московский Комсомолец01:09

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Украинка под видом жены Путина пыталась прорваться в Кремль

Росбалт03:30

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

Газета.Ru03:05

Украинка представилась женой Путина, чтобы прорваться в Кремль

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Представившаяся «женой Путина» украинка пыталась пробиться в Кремль

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Украинка объявила себя женой Путина и попыталась прорваться к нему

Lenta.ru01:41

Назвавшаяся женой Путина украинка попыталась прорваться в Кремль

VSE42.RU02:53

Украинка пыталась пробиться в Кремль, представляясь женой Путина

Московский Комсомолец01:09
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Происшествия

Расстрел солдат в Горном назвали «спланированным убийством»

Московский Комсомолец Чита вчера в 23:59
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РИА Новости вчера в 09:15
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В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
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В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
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Газета.Ru 02:36
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Павел Дуров призвал пользователей удалить мессенджер WhatsApp

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Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
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Врачи перечислили пять самых бесполезных лекарств, которые обычно хранятся в домашних аптечках у жителей России.
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Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место.
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Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
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Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

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В Москве наблюдается рекордно высокое давление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Две трети граждан считают, что партия власти в России нужна

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
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На создание российского аналога «Википедии» уйдет около 2 млрд рублей

На создание Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», потребуется около 2 млрд рублей.
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Представлен электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback

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