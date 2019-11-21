Общество
Газета.RuУкраинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец". 36-летняя кричала, что является женой президента России Владимира Путина и хотела с ним увидеться.
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с чего всё началось
Женщина кричала, что является женой президента Путина, требовала встречи. Офицеры ФСО скрутили даму, а подъехавший наряд доставил в ОМВД. Тут установили личность задержанной — это была 36-летняя Наталья, гражданка Украины.Московский Комсомолец01:09
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