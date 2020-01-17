Общество
Lenta.ruУкраинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
По данным издания, девушка, в настоящее время проживающая в США, выставила свою девственность на аукцион на сайте одного из эскорт-агентств. Стартовая цена составляла всего 100 тысяч евро, однако в ходе торгов она превысила 1,2 миллиона евро.
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Хоккей
Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Политика
Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
Происшествия
Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником
Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Политика
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка с трех до семи лет с 1 января текущего года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Политика
Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара
Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России
В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
Футбол
«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»
Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
Общество
Павел Дуров был допрошен американским судом
Шоу-бизнес
Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди
Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Общество
В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд
В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
Наука
Задержать менопаузу у женщины могут регулярные занятия сексом
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде
Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Единоборства
Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе
В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Политика
Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Культура
Президент РФ поздравил композитора Игоря Николаева с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив талант певца.
Наука
Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Политика
Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы
Авто
Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser
Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Космос
ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.