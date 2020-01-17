Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

По данным издания, девушка, в настоящее время проживающая в США, выставила свою девственность на аукцион на сайте одного из эскорт-агентств. Стартовая цена составляла всего 100 тысяч евро, однако в ходе торгов она превысила 1,2 миллиона евро.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Барецкий предположил, что в истории с продажей девственности за 1,2 млн евро завышена цена

Народные новости12:56

Девственность украинки купили за 1,3 млн и обещание содержать её на 10 тысяч евро в месяц

Росбалтвчера в 13:28

19-летняя Катя продала свою девственность на аукционе за 1,2 миллиона евро

Вести.Ru04:10

Украинка продала свою девственность за 1,2 млн евро

Life.ruвчера в 22:21

Украинка продала девственность с аукциона

Комсомольская правдавчера в 18:26

Украинка продала девственность за 1,3 млн евро

Рамблервчера в 14:53

Юная харьковчанка продала девственность на аукционе за 1,2 млн евро

РЕН ТВ12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик во втором матче подряд

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сборной России Александр Овечкин сделал хет-трик во втором матче регулярного чемпионата подряд.
Газета.Ru 16:26
Политика

Медведев заявил, что в отставке правительства нет ничего необычного

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал отставку правительства обычным событием и призвал относиться к нему спокойно.
ТАСС 13:37
Происшествия

Московский ТЦ извинился за избиение подростка охранником

Торговый центр «МЕГА Химки», охранник которого ранее избил подростка, извинился перед посетителями.
Lenta.ru 13:30
Политика

СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

После госпереворота в 2014 году предприятие отказалось от сотрудничества с Россией, когда киевские власти ввели против Москвы санкции.
РИА Новости 12:09
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка с трех до семи лет с 1 января текущего года.
Inkazan 15 января в 04:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально лишены королевских титулов

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 января герцог и герцогиня Сассекские заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании.
REGNUM 14:13
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
Политика

Сарадж призвал оказать давление на сторонников Хафтара

Глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж выступил с призывом к участникам конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Известия 15:31
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели в центральных регионах России прогнозируется резкое понижение температуры.
Профиль 12:10
Футбол

«Челси» на 94-й минуте проиграл «Ньюкаслу»

Футболисты «Ньюкасла» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии нанесли поражение «Челси» из Лондона.
ProstoProSport 14:27
Общество

Павел Дуров был допрошен американским судом

REGNUM вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Бородина пошутила над Бузовой после слухов об операции на груди

Известная телеведущая Ксения Бородина решила подшутить над своей коллегой Ольгой Бузовой, которую поклонники заподозрили в пластике груди.
Пятый канал 09:33
Общество

В Турции рестораны отелей обязали рассказывать туристам о составе блюд

В стране в 2020 году вступил в силу новый регламент маркировки пищевых продуктов, обязывающий заведения общепита, в том числе и рестораны гостиниц, информировать потребителей о составе каждого блюда.
РИА Новости 14:06
Наука

Задержать менопаузу у женщины могут регулярные занятия сексом

МедиаПоток вчера в 08:17
Общество

Скабеева ответила на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»

РИА Новости 13:47
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк и Чернышева заметили в Таиланде

Посетители курортов Таиланда утверждают, что увидели там здоровую актрису Анастасию Заворотнюк вместе с ее мужем Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец 13:36
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Единоборства

Конор Макгрегор сразится против Дональда Серроне в Лас-Вегасе

В соперники выбран опытный Дональд Серроне. Бой состоится в ночь с 18 на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Turkmenportal 06:49
Политика

Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство

Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Дождь вчера в 09:46
Политика

Соловьёв вступил в спор с экспертом в прямом эфире

Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире своего политического ток-шоу на телеканале «Россия 1» вступил в спор с экспертом Григорием Амнуэлем и накричал на него.
RT на русском вчера в 01:28
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 12:56
Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Газета.Ru 03:31
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Культура

Президент РФ поздравил композитора Игоря Николаева с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора Игоря Николаева, отметив талант певца.
Политическая Экспертиза вчера в 02:48
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science вчера в 04:24
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Политика

Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Телеканал 360° 03:53
Авто

Обнародована дата премьеры нового кроссовера Toyota TJ Cruiser

Японский автопроизводитель Toyota представит серийную версию нового кроссовера Toyota TJ Cruiser в мае 2020 года.
Автоновости дня 04:24
Космос

ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото, покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное