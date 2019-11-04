Музыка

Вести.RuВести.RuУкраинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards. Эта победа сильно взбудоражила украинские политические круги.
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Директор Maruv объяснил, почему она стала лучшей певицей от России на премии MTV

Life.ru09:08

Директор Maruv оценил скандал из-за ее выдвижения на премию от «MTV Россия»

РИА Новости08:25

Украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV

Газета.Ru09:13

Приз MTV за лучшего артиста из России получила украинская певица Maruv

РЕН ТВ07:01

Концертный директор Maruv внес ясность в награду от MTV

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РБКвчера в 19:01
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MARUV
Украинская певица
Украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Живёт в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. Выступает сольно с 2018 года.
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