Общество
РИА НовостиУкраинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Как написала на своей странице в Facebook участница военной операции армии Украины против народа Донбасса Ярина Черноуз, во время движения водитель автобуса включил российский сериал.РЕН ТВ21:54
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Спорт
Программа этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне будет изменена
Международная федерация лыжного спорта (FIS) из-за погодных условий внесёт изменения в программу этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция), сообщает Expressen.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября
Отмечается, что последний раз цена нефти за баррель опускалась ниже $60 1 ноября 2019 года.
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск интернет-спутников Starlink
Американская компания SpaceX еще раз перенесла запуск группы интернет-спутников Starlink в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Общество
Правительство одобрило законопроект о блокировке электронной почты
Предполагается, что за распространение запрещенной в России информации пользователей электронной почты и мессенджеров будут блокировать.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Происшествия
В Екатеринбурге устроили массовую драку из-за шапки на выходе из метро
В Екатеринбурге на выходе из метро "Уральская" пять мужчин устроили драку.
Биатлон
Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы
На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса
По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Происшествия
В Афганистане разбился самолет с пассажирами
Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан» (террористическая организация, которая запрещена на территории России).
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Футбол
Агент Рассказова подтвердил интерес «Аугсбурга» к игроку
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил интерес «Аугсбурга» к футболисту.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову
Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
«Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.
Экономика
В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%
Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Хоккей
«Трактор» уступил казанскому «Ак Барсу»
Сегодня, 27 января, «Трактор» в домашнем матче проиграл казанскому «Ак Барсу».