с чего всё началось

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.

Общество Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя "В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Политика Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение» Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней.

Политика Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.

Политика Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Биатлон Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+ 27, 5), Антон Бабиков - седьмой (+ 47, 1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.

Происшествия В Афганистане разбился самолет с пассажирами Издание Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем боевиков «Талибан» (террористическая организация, которая запрещена на территории России).

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Кино Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст» «Текст» — российский криминально-драматический психологический триллер режиссёра Клима Шипенко, экранизация романа-бестселлера «Текст» писателя Дмитрия Глуховского, который сам адаптировал свой роман в киносценарий Главные роли исполняют Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.