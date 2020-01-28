с чего всё началось

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

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Экономика Иностранные компании обошли российские по полученным налоговым льготам Иностранные компании пользуются налоговыми льготами чаще российских (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Происшествия Рауф Арашуков пообещал назвать ФСБ заказчиков своего уголовного дела Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил в Мосгорсуде, что готов сообщить следователю ФСБ, кто "заказал" его уголовное дело и стоит за его преследованием.

Армия и оружие Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.

Общество Гордума единогласно утвердила новые правила отчета мэра Екатеринбурга Напомним, о необходимости принятия положения об отчете в гордуме заговорили летом прошлого года, когда мэр несколько месяцев отказывался представить им свой доклад.

Баскетбол Леброн Джеймс пообещал продолжить дело погибшего Коби Брайанта Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за "Лос-Анджелес Лейкерс", дал обещание продолжить дело бывшего игрока команды Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе.

Происшествия У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.

Шоу-бизнес Лариса Голубкина экстренно госпитализирована Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.