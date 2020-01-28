Общество
РИА НовостиУкраинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Как написала на своей странице в Facebook участница военной операции армии Украины против народа Донбасса Ярина Черноуз, во время движения водитель автобуса включил российский сериал.РЕН ТВвчера в 21:54
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Двух украинок высадили из автобуса за требование выключить российский сериал
Телеканал 360°вчера в 19:50
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