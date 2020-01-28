Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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 в Facebook участница военной операции армии Украины против народа Донбасса Ярина Черноуз, во время движения водитель автобуса включил российский сериал.
РЕН ТВвчера в 21:54

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Украинка устроила скандал в автобусе из-за сериала на русском языке

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РИА Новостивчера в 19:04
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