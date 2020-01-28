Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

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