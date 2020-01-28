Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

РИА Новости19:04

Двух украинок высадили из автобуса за требование выключить российский сериал

Телеканал 360°19:50

Жительница Украины возмутилась фильму на русском языке, и её высадили из автобуса

Life.ru21:24

Возмутившуюся сериалом на русском язык украинку высадили из автобуса

ФАН21:16

Украинка устроила истерику в автобусе из-за сериала на русском языке

Экономика сегодня20:16
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Политика

На Украине потребовали от России часть Алмазного фонда

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
Lenta.ru 08:30
Общество

Сбой в работе почтового сервиса Mail.ru

Пользователи из России и стран ближнего зарубежья жалуются, что не могут зайти в почтовый ящик крупного коммуникационного портала Mail.ru.
Inc-news.ru 04:12
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Рамблер 04:08
Общество

Легенда НБА Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

Печальные новости пришли сегодня из Лос-Анджелеса: трагически оборвалась жизнь баскетболиста, легенды «Лейкерс» и всего НБА Коби Брайнта - потерпел крушение вертолет, на борту было 5 человек - никто не выжил.
Prognozist вчера в 15:31
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК 21:22
Общество

Из Китая домой жители Приамурья вернутся на разовом автобусе

Российское консульство в Китае организует разовый автобусный рейс, чтобы вывести несколько десятков россиян из Хэйхэ в Благовещенск.
Вести.Ru 07:31
Гаджеты

Сколько на самом деле стоят дорогие наушники Samsung Galaxy Buds+

В настоящий момент Galaxy Buds в США предлагаются за 129,99. В России официальном сайте Samsung они предлагаются за 9 990 рублей.
iXBT.com 19:58
Политика

В «Единой России» рекомендовали исключить из партии главу Чувашии

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник единогласно рекомендовала президиуму Генсовета исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии.
Российская газета 07:40
Здоровье

Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса

Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:48
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия 20:58
Экономика

В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Известия 12:34
Происшествия

В Омской области пять человек погибли от суррогатного алкоголя

Омск здесь 01:30
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Экономика

Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% - до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.
Газета.Ru 21:34
Игры

Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2

В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
REGNUM вчера в 18:08
Происшествия

Жительница Омска запрещала врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг

Инстанция признала незаконным отказ матери от лечения дочери, и постановила оказать ей всю необходимую помощь.
Говорит Москва 03:21
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня 18:30
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня 03:17
Авто

Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед

Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов рассказал о "вредных советах" водителям, которые усугубляют ситуацию при торможении в гололед.
РИА Новости 21:49
Происшествия

Мать оставленных в Шереметьево детей заявила о насилии в семье

Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье.
ТАСС 18:48
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU 08:22
Общество

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Транспорт

В России появились новые камеры фиксации нарушений ПДД

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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК 08:40
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»

До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
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Интернет

Avast уличили в торговле данными пользователей

Разработчиков антивируса Avast заподозрили в слежке за интернет-активностью пользователей и продаже этих данных третьим лицам, включая Google и Microsoft.
Вести.Хайтек 14:53
Экономика

Итоги развития: Юрий Трутнев провёл совещание с губернаторами ДФО

Работать единой командой призвал губернаторов дальневосточных регионов Юрий Трутнев.
ГТРК Амур 19:56
Происшествия

Майора Дымовского из Новороссийска обвинили в экстремизме

Арестованному за хранение взрывчатки экс-майору МВД Алексею Дымовскому из Новороссийска предъявили обвинение в призывах к экстремизму.
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Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек

Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.
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