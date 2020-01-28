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РИА НовостиУкраинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Лидер партии Свобода Олег Тягнибок считает, что Украина должна потребовать от России часть Алмазного фонда.
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
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В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
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Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Эксперт журнала "За рулем" Илья Пименов рассказал о "вредных советах" водителям, которые усугубляют ситуацию при торможении в гололед.
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Мать мальчиков, которых отец оставил одних в московском аэропорту Шереметьево, заявила о насилии в семье.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
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В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
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Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
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Работать единой командой призвал губернаторов дальневосточных регионов Юрий Трутнев.
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Арестованному за хранение взрывчатки экс-майору МВД Алексею Дымовскому из Новороссийска предъявили обвинение в призывах к экстремизму.
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Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй достигло ста человек
Только за 27 января в провинции подтвердили 1291 новый случай заражения, 24 человека погибли.