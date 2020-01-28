с чего всё началось

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook. Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Наука Регулярные пожары помогли эхинацее с размножением Осенние и весенние пожары в прериях способствуют размножению эхинацеи узколистной, так как синхронизируют цветение разных экземпляров, пишут ученые в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общество Нарышкин назвал имена семерых разведчиков-нелегалов Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» впервые назвал имена семерых разведчиков, действовавших на территориях других стран.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Экономика Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома» ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены.

Политика Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.

Происшествия Россиянин поджег бывшую жену в магазине Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее.

Экономика Счетная палата заявила о рисках финансовой системы России «Показатели российской банковской системы в проверяемый период свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка, о низком уровне кредитования российской экономики и о наличии в нем значительных резервов для решения задач ускорения экономического роста»,— считают в Счетной палате.

Футбол «Спартак» отправился на сбор в Катар "Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьево в Доху.

Здоровье Более 100 человек скончались после заражения коронавирусом в Китае Все пациенты в других странах заразились в двух случая: при самостоятельных поздках в Ухань, либо же при тесном контакте с недавно вернувшимися из Уханя людьми.

Политика Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века» Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной встречи обсудили так называемую «сделку века».

Здоровье Роспотребнадзор постановил подготовить врачей к лечению коронавируса Постановление «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» утвердила главный санитарный врач страны, глава ведомства Анна Попова.