Общество

Газета.RuГазета.RuУкраинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook. Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook
 она написала, что водитель предложил ей со спутницей поинтересоваться у других пассажиров, хотят ли они смотреть этот сериал.
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Украинку, возмутившуюся сериалом на русском языке, высадили из автобуса

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Украинку высадили из автобуса после скандала из-за сериала на русском

РИА Новостивчера в 19:04
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