с чего всё началось

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook. Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

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Армия и оружие Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.

Политика Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века» Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.

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Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Политика ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента «С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.

Финансы В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7% В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.