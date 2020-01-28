Общество
Газета.RuУкраинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook. Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook она написала, что водитель предложил ей со спутницей поинтересоваться у других пассажиров, хотят ли они смотреть этот сериал.Инфоросвчера в 22:49
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Двух украинок высадили из автобуса за требование выключить российский сериал
Телеканал 360°вчера в 19:50
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Общество
Раскрыты биографии рассекреченных разведчиков-нелегалов СССР и России
Ранее во вторник директор СВР Сергей Нарышкин рассекретил имена семи выдающихся советских и российских разведчиков-нелегалов.
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Политика
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
Марат Хуснуллин стал одним из новых членов правительства Мишустина.
Общество
Патриарх Кирилл прокомментировал практику суррогатного материнства
Суррогатное материнство, во многих странах запрещенное законом, несет в себе смысловые подмены, влечет эксплуатацию женщин из незащищенных слоев населения и поощряет торговлю детьми.
Происшествия
Бросивший детей в аэропорту Шереметьево мужчина сдался следователям
Виктор Гаврилов, который оставил в Шереметьево своих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, после чего скрылся, сдался следователям, сообщает Telegram-канал Baza.
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Эксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Культура
В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова
Армия и оружие
Гибель курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ опровергли
Офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани, не находился в потерпевшем крушение в Афганистане самолете.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Культура
Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова
Политика
Нетаньяху расскажет Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает направиться из Вашингтона в Москву, где планирует 29 января встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о деталях американского плана ближневосточного урегулирования.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Авто
Названа дата старта продаж Kia Seltos в РФ
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, которую искали в Мексике, заявила, что уехала в джунгли, чтобы набраться сил.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах с устаревшей операционной системой.
Экономика
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Прожиточный минимум предложено установить в размере 10 609 рублей за IV квартал 2019 года.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Культура
Макаревич озвучил причину отмены съемок о «Машине времени»
Напомним, советскую рок-группу "Машина времени" основали Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
ФОМ вслед за ВЦИОМом отказался от электоральных рейтингов президента
«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — говорится в публикации на сайте фонда.
Финансы
В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%
В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
Общество
Коронавирус может отложить выпуск iPhone
Вспышка коронавируса в Китае может оказать влияние на сроки начала выпуска новых моделей iPhone.