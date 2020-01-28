Общество
Газета.RuУкраинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook. Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.
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с чего всё началось
Как написала на своей странице в Facebook участница военной операции армии Украины против народа Донбасса Ярина Черноуз, во время движения водитель автобуса включил российский сериал.РЕН ТВвчера в 21:54
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Двух украинок высадили из автобуса за требование выключить российский сериал
Телеканал 360°вчера в 19:50
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