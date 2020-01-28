с чего всё началось

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке. Об этом женщина на своей странице в Facebook. Инцидент связан с автобусом, выполнявший рейс из Луцка в Киев.

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Общество Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета Легендарный американский баскетболист Коби Брайант разбился 26 января при крушении личного вертолета в городе Калабасас в Калифорнии.

Происшествия Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован Сообщение о пожаре поступило в 06:32 мск, его площадь составляла 450 кв. м, позже увеличилась до 1050 кв. м. По данным МЧС, в ангаре хранились резинотехнические изделия.

Политика Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Общество В Роскачестве пояснили, как защитить персональные данные от мошенников В Роскачестве пояснили, что зачастую именно мошенники выставляют различные рекламы относительно получения финансовых пособий или компенсаций, где просят вводить персональные данные, после чего используют их для кражи денег.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

Политика Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.

Здоровье Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.

Космос На Марсе обнаружены песчаные дюны Исследователи NASA обнаружили на Марсе песчаные дюны. Соответствующие наблюдения они сделали на основе снимков поверхности Красной планеты.

Футбол Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий побывал на съёмках программы Первого канала «Вечерний Ургант» и ответил на шутливые вопросы ведущего шоу Ивана Урганта, в частности, пошутил над новичком казанцев полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Политика Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Происшествия СК выяснит причины смерти школьницы в Челябинске Следственные органы проводят проверку обстоятельств смерти 13-летней школьницы в Челябинске, которую доставили в лечебное учреждение с высокой температурой, сообщило во вторник СУСК РФ по региону.

Происшествия Экс-майор МВД Дымовский обвинен в призывах к экстремизму 14 октября прошлого года Алексей Дымовский выложил в интернет несколько видеообращений, в которых рассказал, что он нашел в лесу под Новороссийском тротил и якобы собирался убить президента России, но затем передумал и решил сдать взрывчатку в полицию.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.