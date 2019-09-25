Политика

Новый ДеньНовый ДеньУкраинская ГТС выйдет из строя без российского транзита газа

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Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. По его словам, продление контракта на перекачку российского газа в Европу через Украину имеет критическое значение для самого существования ГТС страны.
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Украинская ГТС выйдет из строя без российского транзита газа

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