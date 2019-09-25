Политика
Новый ДеньУкраинская ГТС выйдет из строя без российского транзита газа
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко. По его словам, продление контракта на перекачку российского газа в Европу через Украину имеет критическое значение для самого существования ГТС страны.
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Политика
Лукашенко не намерен до смерти быть президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет президентом страны, пока его выбирает народ и позволяет здоровье, передает БелТА.
Газета.Ru 07:53
Политика
Телеканал «112 Украина» лишили лицензии на вещание
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
ТАСС 06:46
Общество
Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми
Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
RT на русском 06:46
Политика
Лавров пообещал ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском вчера в 13:35
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Общество
В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика
Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.
REGNUM 06:13
Происшествия
Прокуратура поддержала просьбу СК освободить Миняйло из-под стражи
Просьбу отпустить обвиняемого под домашний арест до 27 декабря поддержала и прокуратура. Что конкретно вменяется Миняйло, пока неизвестно.
РИА Новости 08:21
Футбол
Болельщиков «Факела» облили ледяной водой во время матча с «Арсеналом»
Болельщиков воронежского «Факела» облили ледяной водой во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
REGNUM 05:54
Происшествия
Azur Air заплатит пассажирам по 100 тыс. руб. после посадки в Барнауле
Авиакомпания Azur Air выплатит по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного вреда пассажирам самолета Boeing-767, экстренного севшего в Барнауле.
РБК 07:37
Экономика
X5 откажется от половины магазинов «Карусель»
За шесть месяцев 2019 года сеть принесла X5 5,1% общей выручки.
РБК 04:23
Политика
В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.
RT на русском 05:26
Экономика
Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика
«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.
REGNUM 02:29
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество
В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Единоборства
Федерация бокса России накажет участников потасовки в Екатеринбурге
В Федерации бокса России заявили о намерении наказать участников потасовки в отеле Hyatt в Екатеринбурге в период проведения в этом городе чемпионата мира по боксу.
Life.ru 07:56
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Политика
Путину предложили меры на случай новых санкций в сфере обороны
Президент Владимир Путин провел встречу с вице-премьером Юрием Борисовым, в ходе которой тот представил главе государства меры на случай введения дополнительных санкций в сфере обороны, сообщает пресс-служба Кремля.
Взгляд.ру 07:20
Фигурное катание
Туктамышева выиграла короткую программу на Кубке СПб
В Академии фигурного катания завершилась короткая программа женщин-одиночниц на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
Нева Спорт 04:15
Кино
Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.
Московский Комсомолец 03:15
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о сбитых вблизи базы Хмеймим дронах боевиков
О дронах боевиков, сбитых на подлете к российской военной базе Хмеймим в Сирии, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Экономика сегодня 24 сентября в 00:22
Авто
Audi презентовала «заряженные» модели Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback
Audi Sport расширил свой ассортимент кроссоверов с выпуском нового RS Q3 и его купеобразной версии - RS Q3 Sportback.
Тарантас Ньюс 00:08
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
С 25 сентября многодетные семьи могут получать от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
Российская газета 24 сентября в 10:42
Футбол
Фанатов «Спартака» оградили решеткой и заперли на стадионе
Болельщики гостей были вынуждены смотреть за игрой за решеткой. Фанатов красно-белых оградили на секторе и заперли на ключ.
Lenta.ru 06:00
Политика
Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с Макаровым
Форвард Игорь Макаров подписал полноценный контракт с Авангардом, сообщает официальный сайт ястребов.
Советский спорт 06:45