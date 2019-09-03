Политика
Lenta.ruУкраинских депутатов лишили неприкосновенности
Ранее в августе сообщалось, что спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил за лишение президента Украины неприкосновенности. По его словам, снять неприкосновенность с депутатов недостаточно, глава государства и судьи также должны быть лишены этой привилегии.
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Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
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Туристы смогут заселить номера-модули в космическом пространстве уже в 2025 году.
Экономика сегодня вчера в 02:02
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Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября
Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
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Рыжий из «Иванушек» после развода собрался на передачу к Гузеевой
По словам артиста, продюсеры тележурналиста Андрея Малахова разбудили его рано утром и пригласили на его передачу обсудить развод с женой.
Народные новости 16:49
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 15:39
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Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Здоровье
Учёные рассказали, почему северные народы реже болеют диабетом
Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН выяснили, что представители народов Крайнего Севера реже болеют сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, однако подвержены туберкулёзу и заражению паразитами.
Life.ru 10:08
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Здоровье
Попова: смертельные болезни из-за комаров не угрожают югу России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакой угрозы возникновения смертельных болезней на юге России из-за комаров нет.
РЕН ТВ 19:30
Экономика
Забайкалье получит более 5 млрд рублей от инвестора
Корпорация собирается инвестировать более пяти миллиардов рублей в региональные проекты.
Российская газета 23:16
Футбол
Бен Арфа объяснил, почему он до сих пор без клуба. Причины странные
32-летний француз на своей странице в Instagram объяснил, почему пока без команды.
Спорт-Экспресс 17:17
Космос
Европейский спутник уклонился от столкновения с аппаратом Маска
Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus выполнил маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой компанией SpaceX Илона Маска, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
РИА Новости вчера в 11:15
Общество
В Беслане почтили память жертв теракта
Жители Беслана во вторник, 3 сентября, почтили память жертв теракта, произошедшего 15 лет назад в школе №1, жертвами которого стали 334 человека, из них 186 детей.
Известия 06:40
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Здоровье
В Приамурье появилось шесть новых очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:39
Экономика
Названы регионы, где чаще всего снимают наличные на кассах магазинов
Жители Забайкалья, Амурской области и Хабаровского края чаще других пользуются возможностью снять наличные деньги на кассах магазинов.
News.ru 08:27
Транспорт
Шашечный разбой: для таксистов-нелегалов готовят новые ограничения
В профсоюзе «Таксист» говорят, что указанная стоимость услуг по перевозке была актуальна шесть лет назад.
Известия 17:02
Здоровье
Названы 5 лучших антиоксидантов для избавления печени от токсинов
Цитрусовые - один из лучших источников витамина C и антиоксидантов, благодаря которым улучшается фильтрация печени и ускоряется выведение токсинов, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда 23:07
Политика
Демократы США хотят запретить трату $3,6 млрд на стену с Мексикой
Комментируя одобрение Пентагоном выделения 3,6 млрд на строительство стены на южной границе Штатов, Пелоси заявила, что эти деньги должны были пойти на 127 военных проектов, а теперь их потратят на стену.
REGNUM 22:47
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 16:50
Происшествия
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам
Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ 21:15
Политика
В Италии достигнута договоренность о создании правительства
Нынешний правительственный кризис начался в Италии 8 августа, когда вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое «Лига» составляла с «Движением».
Взгляд.ру 13:42
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04