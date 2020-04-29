Политика

REGNUMREGNUMУкраинская Рада пожаловалась миру на «вооруженную агрессию России»

Предполагается, что принятое обращение будет направлено в парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи международных организаций. В Раде было заявлено, что это традиционное заявление для мира от украинских депутатов, но в этом году «в нем есть новаторские мотивы».
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Украина приняла обращение к иностранным государствам по поводу Крыма

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Xiaomi представила новые смартфоны и «умный» вентилятор

Производитель смартфонов Xiaomi представил сегодня, 30 апреля, в Пекине новые продукты в рамках глобальной онлайн-презентации, которая впервые была рассчитана и непосредственно на Россию.
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Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством.
РБК 07:55
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Общество

Росгидромет предупредил об экстремальной жаре летом

Температура выше нормы с экстремальными значениями прогнозируется летом 2020 года в большинстве российских регионов, свидетельствуют данные Росгидромета.
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Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
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Авто

АвтоВАЗ начал продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
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Глава МИД Германии считает, что нужно открыть новые КПП в Донбассе

Глава МИД ФРГ призвал использовать предстоящие летние месяцы для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили, что Жигунов ушел от жены к копии Заворотнюк

Поступают сведения о том, что «гардемарин» начал встречаться с журналисткой Викторией Ворожбит, которая внешне очень походит на прошлую пассию Жигунова, коллегу по сериалу «Моя прекрасная няня», Анастасию Заворотнюк.
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Общество

Собянин объяснил порядок продления рабочих пропусков до 11 мая

Мэр Москвы Сергей на своем сайте объяснил порядок продления цифровых рабочих пропусков.
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Здоровье

Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России.
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Футбол

Ракитич: «Я хочу играть и готов рискнуть. Я за возобновление футбола»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич с нетерпением ждет возобновления текущего сезона Ла Лиги, даже несмотря на все риске связанные с коронавирусом.
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Общество

В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Общество

В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха

В Чехии зафиксирована сильнейшая за 500 лет засуха, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на РИА «Новости».
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Общество

Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
ТВК 02:30
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

Сотрудницу полиции в Новосибирске, требовавшую от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение введенного из-за COVID-19 режима самоизоляции, уволили из МВД после служебной проверки, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМВД по региону.
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Общество

Открытие главного храма Минобороны перенесли

Коммерсантъ 07:14
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Общество

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
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Общество

«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков

Вахтовые рабочие, которые находятся на Чаяндинском месторождении "Газпрома" в Якутии, останутся на рабочем месте.
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Игры

Надежды на Sony PlayStation 5 снова не оправдались. Анонс приставки задержат

Компания Sony пока не провела полноценной презентации своей игровой приставки следующего поколения PlayStation 5. Анонс ожидался сначала в феврале, потом в марте, но этого так и не произошло.
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Общество

В Башкирии вводят масочный режим

Переходи на масочный режим только с 4 мая, по словам Хабирова, обусловлен тем, что люди должны успеть закупиться масками или сшить их самостоятельно.
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Армия и оружие

Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете

Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
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Общество

В Краснодарском крае ввели масочный режим

Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая.
РИА Новости 07:04
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Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

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Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
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Экономика

ВТБ продал почти половину зернового бизнеса

Группа ВТБ привлекла стратегических партнеров в зерновой бизнес, об этом РБК рассказал представитель банка и подтвердил один из участников сделки.
РБК 10:00
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Общество

Японцы попросили забрать в Россию фигуристку Медведеву

Один из пользователей Twitter попросил в своём микроблоге забрать российскую фигуристку обратно в Россию, так как она очень разозлила японцев своими действиями.
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Политика

Путин рассказал о поизносившихся за время самоизоляции матрасах

После режима самоизоляции производство матрасов в России быстро восстановится, поскольку они поизносятся у многих.
Lenta.ru 09:38
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