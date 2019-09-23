Политика
ИзвестияУкраинская делегация официально отказалась от сессии ПАСЕ
Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По словам главы делегации Лизы Ясько, страна не будет подавать документы для участия.
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с чего всё началось
Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.РИА Новости10:44
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