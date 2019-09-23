с чего всё началось

Делегация Украины официально отказалась от участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). По словам главы делегации Лизы Ясько, страна не будет подавать документы для участия.

Армия и оружие В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Общество Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.

Политика Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.

Происшествия В Ленинградской области арестовали четырех мужчин по делу об убийстве Четверо мужчин заключены под стражу по делу об убийстве Михаила Долгополова во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

Армия и оружие США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).

Экономика Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Здоровье Названы замедляющие старение продукты Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.

Единоборства Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России как самый результативный тренер по самбо.

Политика Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.

Политика На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Энергетика На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.

Кино Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.

Спорт В ОКР предупредили о рисках России пропустить Олимпиаду в Токио Российских спортсменов могут не допустить к Играм 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Наука Российские разработчики выиграли конкурс Google Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow.

Шоу-бизнес Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.

Кино «Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми» Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.

Путешествия Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Происшествия Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Спорт IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.

ЖКХ В жилых домах Москвы дали отопление Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

Политика Трамп заявил, что сын Байдена получал деньги от Украины и Китая Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена и заявил, что его сын Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.

Происшествия Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.