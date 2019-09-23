с чего всё началось

Вместо участия в работе сессии украинская сторона сосредоточится на разработке "плана возвращения доверия к ПАСЕ", который предполагается обсудить с членами Совета Европы. По всей вероятности, Киев не устраивает настрой организации на конструктивную работу с Россией.

Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ

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