Политика
Российская газетаУкраинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
Вместо участия в работе сессии украинская сторона сосредоточится на разработке "плана возвращения доверия к ПАСЕ", который предполагается обсудить с членами Совета Европы. По всей вероятности, Киев не устраивает настрой организации на конструктивную работу с Россией.
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с чего всё началось
Как сказано в заявлении, которое цитирует в Facebook глава делегации Лиза Ясько, Киев не будет подавать документы для участия в осенней сессии, которая должна пройти с 30 сентября по 4 октября.РИА Новости10:44
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"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
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Минобороны выделит 250 млн руб. на борьбу с утечками в интернете
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Армия и оружие
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ProstoProSport 13:53
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ФедералПресс 21 сентября в 04:31
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Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
США назвали способ возвращения Крыма Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев сможет вернуть «оккупированные территории» после того, как сама страна станет успешным демократическим государством.
Lenta.ru 08:53
Экономика
Эксперты предрекают досрочный уход канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, покинет свой пост досрочно, говорят эксперты.
Газета.Ru 15:30
Политика
Путин встретится с Мадуро и Дутерте в Сочи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал плановых встречах российского лидера Владимира Путина на полях заседания Валдайского клуба в Сочи.
Газета.Ru 13:59
Гаджеты
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Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) готовится к серийному производству микрочипов с применением 5-нанометровой технологии.
3DNews 09:22
Политика
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Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает "самой большой ошибкой" участие страны в операции США в Афганистане, которая началась после терактов 11 сентября 2001 года.
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Политика
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Культура
Лукашенко наградил Пугачеву орденом
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева награждена орденом Дружбы народов, соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 12:11
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием
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На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
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Lenta.ru 10:05
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
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Газета.Ru 08:25
Шоу-бизнес
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Мойка78 вчера в 10:38
Здоровье
Медики назвали однокомнатные квартиры опасными для здоровья
Planet Today 20 сентября в 12:44
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
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Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28