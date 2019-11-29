Политика
ИзвестияУкраинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление. Об этом 28 ноября рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.
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Общество
Стокгольмский суд отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Стокгольмский суд отклонил апелляцию "Газпрома" на решения арбитража по спору с "Нафтогазом".
Армия и оружие
Россия бесплатно поставила стрелковое вооружение Габону
Россия на безвозмездной основе поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российское Министерство обороны.
Футбол
«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама американской девочки Луны Феннер, которой краснодарские врачи удаляют родимое пятно в форме "маски Бэтмена" на лице, опубликовала в своем Instagram фотографии ребенка после начала лечения.
Общество
Жители Урала приняли ракету «Тополь» за взорвавшийся НЛО
Вечером 28 ноября жители сразу нескольких уральских городов заметили в небе странный светящийся объект, который сначала летел, а затем взорвался.
Политика
Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией
Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.
Культура
Грозит ли Ротару пустой зал
Первым погнал волну сенатор Валерий Рязанский, пристегнув (в интервью РИА "Новости") Софию Ротару к зарубежным исполнителям, которые "критикуют Россию, говорят, что здесь плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".
Спорт
Сборная России обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале обыграла действующих чемпионов мира - бразильцев (4:3).
Общество
Собственник «Соловья» назвал причину сноса киноцентра
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева рассказала, что «беременна» не человеком
Знаменитая украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" Вера Брежнева рассказала, что "беременна" не человеком.
Политика
Россия отказалась финансировать работу обвинительного механизма в ОЗХО
Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Футбол
На «Ростов» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов
По сообщению ТАСС, ссылающегося на Александра Богомолова, главу пресс-службы ФГУП «Спорт-Ин» (эксплуатант стадионов), ФК «Ростов» задолжал перед организацией 14,4 млн рублей.
Футбол
Анчелотти прокомментировал слухи о своём переходе в «Арсенал»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своём переходе в лондонский «Арсенал».
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
Шоу-бизнес
Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов
Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Здоровье
О каких серьезных заболеваниях может сигнализировать нарушение сна
Нарушение сна может сигнализировать о некоторых скрытых заболеваниях у человека.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Киберспорт
Команда Lil покинула открытые отборочные на DreamLeague Leipzig Major
Mango Tree уступила Cyberium в матче открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Стак, в котором играют Илья Lil Ильюк, Халед sQreen Эль-Хаббаш и Расмус MISERY Филипсен, покинул квалификацию.
Происшествия
Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке
Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Наука
Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Общество
Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»
Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в школах предмет "Моя Россия", который позволил бы школьникам получить базовые знания о стране и своем крае.