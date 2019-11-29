Политика

ИзвестияИзвестияУкраинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление. Об этом 28 ноября рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.
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Делегацию крымских татар не допустили к участию в Форуме нацменьшинств ООН в Женеве

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Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о письме собственника киноцентра «Соловей» Вадима Меркина, в котором тот взял на себя обязательства по сохранению кинопоказа в новом здании.
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Россия отказалась финансировать деятельность обвинительного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
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На «Ростов» подали в суд из-за долгов по аренде стадионов

По сообщению ТАСС, ссылающегося на Александра Богомолова, главу пресс-службы ФГУП «Спорт-Ин» (эксплуатант стадионов), ФК «Ростов» задолжал перед организацией 14,4 млн рублей.
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Анчелотти прокомментировал слухи о своём переходе в «Арсенал»

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ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы

Встреча российского футбольного клуба ЦСКА с «Лудогорцем» из Болгарии в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы закончилась со счетом 1:1, ЦСКА потерял все шансы на выход в плей-офф.
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Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов

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Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес

Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
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Нарушение сна может сигнализировать о некоторых скрытых заболеваниях у человека.
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Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
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Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Ученые обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

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Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию

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Яровая предложила ввести в школах предмет «Моя Россия»

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