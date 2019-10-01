Финансы
Красная веснаУкраинская гривна резко обесценилась в начале октября
Украинская гривна продолжает резкое падение по отношению к доллару и евро с начала октября. Об этом 2 октября следует из данных Национального банка Украины (НБУ). НБУ установил официальный курс гривны к доллару на уровне 24,56 грн, к евро — на уровне 26,76 грн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 20:39, Вашингтон
Происшествия
В Нью-Йорке посетительница зоопарка залезла в вольер подразнить льва
Говорит Москва 08:09
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Происшествия
При крушении ретросамолёта в США погибли семь человек
При крушении бомбардировщика времён Второй мировой войны B-17 в американском штате Коннектикут погибли семь человек, ещё семеро госпитализированы, уточнил телеканал WTIC-TV.
RT на русском 18:35
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Политика
Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений.
Lenta.ru 18:13
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 03:00
Футбол
FA выдвинула обвинения Бернарду Силве за твит про Менди
Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.
Sports.ru 05:26
Политика
Трамп возобновил помощь Украине после звонка сенатора
Трамп отметил в ходе разговора с сенатором, что его не устраивает сложившаяся ситуация, при которой только США дают деньги Киеву.
Московский Комсомолец 16:18
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Политика
Путин уволит главного инспектора МВД
Президент России Владимир Путин уволит пять генералов, занимающих высшие должности в силовых органах, и двух региональных прокуроров.
News.ru 10:21
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Экономика
Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ
Гильотина от ЦБ В сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы.
РБК 20:26
Волейбол
Российские волейболисты обыграли канадцев на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче розыгрыша Кубка мира в японском Нагано.
МК-Спорт 05:12
Кино
Сиквел «Полицейского с Рублевки» показал первые кадры
ИА InterMedia вчера в 13:58
Происшествия
Пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
«Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море пресечена браконьерская деятельность 64 граждан КНДР на четырёх рыболовных шхунах», — приводит РИА Новости сообщение пограничников.
RT на русском 04:24
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета вчера в 11:55
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия 14:03
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Культура
В Чехии умер знаменитый певец Карел Готт
Профиль 05:20
Кино
Брэндон Рут вернул себе физическую форму Супермена
Утверждалось, что оба актера исполнят роль одного из самых популярных персонажей комиксов DC, но в разных временных промежутках.
Kinonews.ru вчера в 12:22
Экономика
Россиянам объяснили, зачем повысили пенсионный возраст
Россиянам объяснили смысл повышения пенсионного возраста в России.
AmurMedia.ru вчера в 07:15
Здоровье
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru 12:18
Политика
В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в крушении MH17
Нижняя палата представителей Нидерландов потребовала подробнее расследовать роль Украины в катастрофе рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, передает портал nos.nl.
Радио Sputnik 03:07