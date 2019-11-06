Политика

Газета.RuГазета.RuУкраинская националистка назвала главное условие победы над Россией

Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
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