Политика
Газета.RuУкраинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
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Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Происшествия
Ранившей насильника ножом девушке смягчили статью обвинения
Дарья утверждала, что смогла отбиться от приставаний пьяного мужчины с помощью ножа для заточки карандашей.
Известия 09:31
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Техасского университета изучили процесс взрыва и горения сверхновых звёзд путем проведения компьютерных и лабораторных испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 10:53
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Единоборства
Аманда Нуньес выложила обнаженное фото с чемпионскими поясами
Sports.ru вчера в 13:06
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Privet-Rostov.ru 10:49
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.
РБК 10:08
Здоровье
Врач назвала лучшую диету для похудения
Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 14:56
Политика
Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.
ТАСС 15:03
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Кино
Съемки третьей части «Фантастических тварей» вновь перенесли
По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро. Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Piter.tv вчера в 05:08
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус управляет своим мужем во время конфликта
Настя увлекается и танцами, и вокалом. Но все же Кристина нашла рычаги во время ссор на своего мужа.
SM News 02:52
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Происшествия
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК, задержанного в Италии
Басманный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
Накануне.Ru 05:54
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс 09:21
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Кино
Актер Евгений Миронов обвинил Ленина в русофобии
RuNews24.ru вчера в 11:35
Технологии
Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем
HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Политика
Ляшко и представитель Зеленского при правительстве подрались в аэропорту
Дракой в аэропорту Борисполь закончилась встреча экс-депутата Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко с нынешним главой комитета по вопросам энергетики и ЖКХ и представителя президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрея Геруса.
Вести.Ru 14:51
Авто
В России появился Volkswagen Touareg в новой версии Business
Автоновости дня 08:17