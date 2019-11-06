Политика
Газета.RuУкраинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
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Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Футбол
Представлен официальный мяч Евро-2020
Компания Adidas представила официальный матч чемпионата Европы 2020 года.
Sport24.ru 14:55
Политика
МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений
Заявления Ермакова звучат на фоне озвученных ранее планов президента США Дональда Трампа заключить новый договор по контролю над вооружениями не только с Россией, но и с Китаем.
РБК 16:46
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр 07:05
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоялись в среду.
ТАСС Спорт 16:15
Здоровье
Врач назвала лучшую диету для похудения
Лучшая диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
РИА Новости 14:56
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Общество
Китайским детям запретили запускать онлайн-игры ночью
С 10 вечера до 8 утра все несовершеннолетние в Китае не смогут получить доступ к компьютерным играм.
Телеканал 360° 13:44
Политика
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.
РИА Новости 15:45
Политика
Лавров обвинил США в расколе православного мира
США пытаются продвигать раскол во всем православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Взгляд.ру 07:07
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Общество
В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь
Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Tkgorod.ru 02:46
Игры
В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06:00
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Авто
Geely представила необычный кроссовер Geely Icon
В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.
Новые автомобили 04:06
Кино
Как «Джокер» уважать себя заставил: обзор СМИ США и стран ЕС
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли стал не просто успешной картиной в прокате — он вызвал яростные споры и даже опасения.
ИноСМИ 16:57
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Матч ТВ 04:59
Авто
Новая Kia Optima поразит красотой
Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
Автоновости дня вчера в 02:33
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Аталантой» в матче ЛЧ
Английский «Манчестер Сити» и итальянская «Аталанта» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:57
Экономика
Никакой ловушки: почему Россия осталась страной со средними доходами
Осенью 2008 года правительство утвердило «Концепцию социально-экономического развития России до 2020 года», согласно которой реальные доходы населения к концу этого периода должны были вырасти на 70%, средний класс — составить более половины населения, а семья из трех человек — проживать в 100-метровой квартире.
РБК 02:34