Политика

ИзвестияИзвестияУкраинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой

Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
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