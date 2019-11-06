Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой. Об этом заявила в эфире телеканала OBOZTV украинская националистка и участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.

Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой

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