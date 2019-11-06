Политика
РИА НовостиУкраинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи". "Сила Зеленского сейчас валит всю дипломатическую работу, это просто катастрофа", — подчеркнула она.
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Футбол
Брат Нигматуллина купил фальшивые билеты на матч «Локомотив» - «Ювентус»
В среду московский "Локомотив" принимает туринский "Ювентус" на стадионе в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
РИА Новости 13:31
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Интерфакс 05:42
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Экономика
В Центробанке предрекли рост реальных доходов населения России
Аналитики Центробанка отмечают, что в ближайшие кварталы бюджетные расходы и смягчение денежно-кредитных условий будут способствовать общему росту спроса в экономике.
Газета Кемерова 12:13
Происшествия
Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования
Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
Pravda.Ru 09:51
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Футбол
«Зенит» уступил в Лиге чемпионов «Лейпцигу»
Московский Комсомолец вчера в 15:06
Спорт
WADA получило ответы от России на все вопросы
Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.
Известия 11:13
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Происшествия
В Британии произошла химическая утечка: 57 человек пострадали
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Вести.Ru 13:51
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Здоровье
Граждан России предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
В 2019 году наблюдается нетипично теплый ноябрь. Это скажется на сердечно-сосудистых системах граждан России.
RuNews24.ru 04 ноября в 00:30
Здоровье
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
Футбол
Роналдо намерен купить португальский клуб
Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
Sport24.ru 10:02
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Общество
Россиянин без вести пропал в Турции
Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
Газета.Ru 13:09
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Экономика
Доля плохих долгов россиян в банках достигла минимума за шесть лет
С начала 2019 года доля розничных кредитов с просроченными платежами сократилась на 0,6 процентного пункта, до 4,8%, на 1 октября, следует из данных ЦБ.
РБК вчера в 22:00
Политика
В Германии придумали способ защитить «Северный поток-2» от ЕС
Немецкие депутаты решили защитить инвестиции в «Северный поток-2», а для обхода директивы было решено расширить список причин для исключений.
RuNews24.ru 11:04
Политика
Лавров обвинил США в расколе православного мира
США пытаются продвигать раскол во всем православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Взгляд.ру 07:07
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Виторией»
В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш».
Евро-футбол.ру 13:07