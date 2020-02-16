Политика
Газета.RuУкраинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости". По словам Гридчиной, украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно перестать строить фантомные планы по возвращению Крыма и заняться делами Украины.
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с чего всё началось
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.РИА Новости00:12
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