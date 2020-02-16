Политика

RT на русскомRT на русскомУкраинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отказаться от претензий на Крым.
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с чего всё началось

Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.
РИА Новости00:12

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Украинская община Крыма призвала Зеленского остановить войну на Донбассе, а не планировать «возвращение» полуострова

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В Крыму попросили Киев не строить «фантомные планы» на полуостров

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Киев призвали не строить «фантомные планы» по возвращению Крыма

Lenta.ru01:18

Украинская община Крыма призвала Зеленского перестать бредить полуостровом

Телеканал 360°01:15

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском01:06

Украинская община Крыма призвала Киев оставить идею вернуть полуостров

Московский Комсомолец00:55

Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров

РИА Новости00:12
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Происшествия

На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Вести.Ru 02:23
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
BFM.ru 03:36
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Происшествия

В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

Коммерсантъ вчера в 13:50
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Политика

Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции

Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
РИА Новости 02:41
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Культура

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Коммерсантъ 03:33
Происшествия

В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Кино

Эмоционально: режиссер «Джокера» поделился снимками с последнего дня съемок

Свой пост режиссер сопроводил таким сообщением: Все эти фото были сделаны во время последнего дня съемок.
Popcornnews.ru 14 февраля в 05:40
Автоспорт

Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида

Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира.
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Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Технологии

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Что происходит 14 февраля в 15:41
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

RT на русском вчера в 23:23
Шоу-бизнес

Диана Арбенина ругалась матом на концерте в Москве

Вчера на столичном стадионе «ВТБ Арена» с аншлагом прошел большой концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы».
StarHit.ru вчера в 10:00
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Интерфакс 02:52
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru 14 февраля в 00:32
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне НХЛ не набрал очки в четырех матчах подряд

Овечкин не сумел набрать очки в четвертой игре НХЛ подряд. Это самая длинная серия не результативных матчей у хоккеиста в этом сезоне.
РБК 03:00
Армия и оружие

Благодаря Турции сирийские боевики вооружились американскими ПЗРК

Вести.Ru вчера в 10:50
Политика

Эрдоган заявил, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Эрджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия «на самом высоком уровне» руководит войной в Ливии.
REGNUM вчера в 12:23
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время придерживается «нервного поведения».
Мой Брянск вчера в 12:40
Гаджеты

Новый бюджетный смартфон Apple оснастят безрамочным экраном

Изучая списки деталей и узлов, предназначенных для сборки нового «бюджетника» от Apple, специалисты увидели там строки об оптических 3D-датчиках и теперь они уверены, что iPhone 9 получит функцию Face ID.
Faktom 02:30
Армия и оружие

Пентагон счел российские гиперзвуковые ракеты давящей угрозой

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Хет-трик Сошникова не помог «Салавату Юлаеву» обыграть СКА

News102.ru вчера в 09:03
Общество

75 лет назад произошла бомбардировка Праги американской авиацией

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Скабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского

Невские Новости вчера в 22:56
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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