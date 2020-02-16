Политика
RT на русскомУкраинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отказаться от претензий на Крым.
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с чего всё началось
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.РИА Новости00:12
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