Политика

RT на русскомRT на русскомУкраинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отказаться от претензий на Крым.
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с чего всё началось

Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.
РИА Новости00:12

Подробнее о событии

Украинская община Крыма призвала Зеленского остановить войну на Донбассе, а не планировать «возвращение» полуострова

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Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

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Киев призвали не строить «фантомные планы» по возвращению Крыма

Lenta.ru01:18

Украинская община Крыма призвала Зеленского перестать бредить полуостровом

Телеканал 360°01:15

В Крыму попросили Киев не строить «фантомные планы» на полуостров

РБК01:50

Украинская община Крыма призвала Киев оставить идею вернуть полуостров

Московский Комсомолец00:55

Украинская община Крыма призвала Киев оставить претензии на полуостров

РИА Новости00:12
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Российская газета 00:50
Общество

«Заболевание доярок» представляет угрозу офисным работникам

Невролог отметил, что раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, так как постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые давят на нерв.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
РИА Новости 04:00
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру 14 февраля в 10:44
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову со сцены увели под руки после концерта в Брянске

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Происшествия

Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

Пятый канал вчера в 13:42
Общество

Кардиологи объяснили, как вдвое снизить риск сердечного приступа

Непродолжительный дневной сон два раза в неделю снижает риск развития сердечного приступа на 48%, выяснили специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.
Российская газета 00:39
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

BFM.ru 03:36
Армия и оружие

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

Эхо Москвы 04:01
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Политика

Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти

Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Московский Комсомолец 14 февраля в 05:50
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по огранизации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 04:40
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Футбол

Футбольный ЦСКА обыграл на сборах «Сириус»

Московский ЦСКА обыграл шведский «Сириус» 15 февраля в товарищеском матче на сборах в Испании.
Красная весна вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала округлившийся живот

Обтягивающее платье в вечернем платье с завышенной талией подчеркнуло округлившийся живот звезды, передает Telegram-канал «Только никому».
NewInform вчера в 07:24
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости вчера в 02:31
Игры

Энтузиаст превратил Super Mario Bros. в FPS-шутер и показал геймплей

В сети опубликован геймплейный ролик Super Mario Bros. в варианте шутера от первого лица, который создаёт Шон Нунан на Unreal Engine 4. Утверждается, что проект почти завершен, автор планирует выпустить его в ближайшее время.
Игромания.ру 04:03
Армия и оружие

США отправили колонну военной техники в Сирию

США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Lenta.ru 05:02
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Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Газета.Ru 04:50
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Власти Китая сообщили о прогрессе в борьбе с коронавирусом

Фэн отметил, что доля тяжелобольных коронавирусом за несколько недель во всем Китае сократилась с 16% до 7,2% от общего числа зараженных.
РБК 05:05
Футбол

На видео попало нападение на фанатов воронежского «Факела» на Кипре

АиФ Воронеж вчера в 05:27
Биатлон

Александр Логинов выиграл чемпионат мира по биатлону

Новости Саратова 05:06
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru вчера в 17:18
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Политика

Поклонская призвала Зеленского перестать заглядываться на Крым

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо выборов следует провести общеукраинский референдум, чтобы поинтересоваться у своего народа, как дальше существовать стране, и перестать заглядываться на Крым.
ФАН 02:24
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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