Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать фантомные планы по созданию новой международной площадки для его возвращения.

с чего всё началось

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отказаться от претензий на Крым.

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

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