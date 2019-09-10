Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион. Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования.

с чего всё началось

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и стран Евросоюза не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности избирательного процесса.

Украинская община в Крыму пригласила на полуостров дипломатов США и ЕС

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