Политика
ИзвестияУкраинская община в Крыму пригласила на полуостров дипломатов США и ЕС
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и стран Евросоюза не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности избирательного процесса.
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с чего всё началось
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион. Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования.РИА Новостивчера в 23:45
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Глава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостров
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