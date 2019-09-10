Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион. Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования.

с чего всё началось

Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. По словам главы республики Сергея Аксенова, они соответствовали всем демократическим стандартам, были максимально открытыми, конкурентными и легитимными.

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

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