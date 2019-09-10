Политика
РИА НовостиУкраинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования. По словам главы республики Сергея Аксенова, они соответствовали всем демократическим стандартам, были максимально открытыми, конкурентными и легитимными.
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с чего всё началось
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион. Выборы в парламент и местные советы Крыма прошли в воскресенье в единый день голосования.РИА Новостивчера в 23:45
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Глава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостров
Комсомольская правда00:25
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Савченко посетовала на трудности в поиске новой работы
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Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США
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Lenta.ru вчера в 23:37
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В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
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Life.ru вчера в 04:33
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Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
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Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.
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Три астероида пронеслись на днях мимо Земли
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AstroNews.ru вчера в 22:23
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Найдены неизвестные науке существа
Lenta.ru 00:54
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили к Урганту
Экипаж, посадивший самолет в кукурузном поле, пригласили в программу «Вечерний Ургант».
Моменты 08 сентября в 05:19
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В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.
РБК 01:55
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Суд арестовал напавшего на Памфилову
ТАСС вчера в 12:18
Спорт
Умер пловец из Екатеринбурга, проплывший 30 км в открытом море
Вчера вечером стала известна печальная новость: умер пловец из Екатеринбурга, который в минувшие выходные проплыл 30 километров в открытом море в Греции на соревнованиях Oceanman.
Твой Континент 02:12
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Huawei отозвала иск против властей США
Американские власти решили, что китайской компании можно было не получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования Корпорация Huawei отзывает судебный иск, поданный против властей США, которые около двух лет назад конфисковали оборудование компании, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты 00:35
Космос
Некоторые озера на Титане образовались на местах взрывов резервуаров с азотом
Credit: NASA/JPL/Space Science Institute Однако новая альтернативная модель для некоторых небольших озер (десятки километров в поперечнике) переворачивает эту теорию с ног на голову: она предлагает очаги жидкого азота в нагретой коре Титана, который при взрыве создает кратеры, затем заполняющиеся жидким метаном.
Ин-спейс.ру вчера в 12:33
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
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Мужчина в Югре оставил спутницу медведю и убежал
Как говорится в оперативной сводке казенного учреждения «Центроспас-Югория», мужчине удалось убежать и вызвать спасателей, а 55-летняя женщина осталась наедине с животным.
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Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из «черных списков»
Банки России реабилитировали 15 тысяч клиентов, ранее попавших в "черные списки" в связи подозрениями на нарушение антиотмывочного законодательства.
Российская газета вчера в 13:21
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Технологии
Daimler и Geely инвестировали в проект Volocopter по запуску аэротакси
3DNews вчера в 11:15
Технологии
ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии
Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.
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Армия и оружие
Танки Т-80БВ поступили на вооружение морпехам Приморья
Десять танков Т-80БВ поступило в Приморское соединение морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках перевооружения, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Политика Сегодня вчера в 21:51
Происшествия
В Курганской области четыре человека погибли в ДТП
Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.
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В Челябинске назначен новый руководитель городского управления капитального строительства.
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Экономика
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров поднимут в 2020 году
Прожиточный минимум забайкальских пенсионеров в 2020 году вырастет до 9829 рублей.
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Термопот с кипятком опрокинулся на первоклассников в столовой школы Междуреченска, ожоги получили четверо детей.
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