Политика
РИА НовостиУкраинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.
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Глава украинской общины в Крыму пригласила дипломатов ЕС и США на полуостров
Комсомольская правда00:25
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 00:46, Вашингтон
Футбол
Стало известно, сколько «Эвертон» предлагал «Зениту» за Дзюбу
Евро-футбол.ру вчера в 12:54
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Надежда Савченко стала официально безработной
Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:25
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
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Daimler и Geely инвестировали в проект Volocopter по запуску аэротакси
3DNews вчера в 11:15
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru вчера в 13:19
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Российская газета вчера в 09:18
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Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»
Порой смотрю на другие клубы, там тренеры тоже сетуют, что не все получилось.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Александр Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Экономика сегодня вчера в 10:16
Политика
Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.
RT на русском вчера в 15:35
Происшествия
Упавшее дерево придавило двоих детей в детсаду в Краснодаре
Упавшее дерево придавило двоих детей, их срочно госпитализировали. Отмечается, что оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.
Rostov gazeta вчера в 04:43
Политика
США вернули Украине похищенную нацистами картину
Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 00:37
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Хоккей
Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо
Хоккеист сказал, что упал с велосипеда, в результате чего повредил нос, подбородок и бровь.
Газета.Ru вчера в 13:34
Здоровье
Роспотребнадзор актуализирует санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы
Сегодня, отработаны подходы к новому регулированию, предусматривающие разработку и установление обязательных требований в нормативных правовых актах (санитарно-эпидемиологических правилах и гигиенических нормативах), а также разработку методических рекомендаций по реализации указанных обязательных требований и специализированных иллюстрированных пособий.
Глас Народа вчера в 23:55
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Кино
Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде
Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.
ТАСС вчера в 09:30
Энергетика
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63
Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.
Известия 00:00
Политика
В Гренландии заявили о необходимости развивать отношения с США
Политическая Экспертиза вчера в 21:57
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Кино
Никита Михалков назвал «Оскар» слишком политизированным
В последнее время премия «Оскар» стала чрезмерно политизированной.
ГлобалМСК.ру 00:12
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика
Таксистам в России могут ужесточить правила приема на работу
Агрегаторы такси предложили ужесточить правила приема водителей на работу.
Газета.Ru вчера в 21:14
Происшествия
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Вести.Ru вчера в 15:50
Авто
Hyundai Creta получил спецверсию Rock Edition
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Автоновости дня вчера в 08:13
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Футбол
Роналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче»
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 21:23