Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги крымских выборов и пригласила дипломатов западных стран посетить регион, чтобы лично убедиться в демократичности и прозрачности выборного процесса.

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Политика Надежда Савченко стала официально безработной Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.

Политика Делегация из США приехала в Крым В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Трамп заявил о готовности к участию в переговорах России и Украины Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

Происшествия Упавшее дерево придавило двоих детей в детсаду в Краснодаре Упавшее дерево придавило двоих детей, их срочно госпитализировали. Отмечается, что оба ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Политика США вернули Украине похищенную нацистами картину Посольство Украины в США завершило процедуру возвращения картины художника Михаила Панина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», сообщило посольство Украины 9 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Хоккей Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо Хоккеист сказал, что упал с велосипеда, в результате чего повредил нос, подбородок и бровь.

Здоровье Роспотребнадзор актуализирует санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы Сегодня, отработаны подходы к новому регулированию, предусматривающие разработку и установление обязательных требований в нормативных правовых актах (санитарно-эпидемиологических правилах и гигиенических нормативах), а также разработку методических рекомендаций по реализации указанных обязательных требований и специализированных иллюстрированных пособий.

Экономика В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Кино Российские фильмы «На Париж» и «Красный» покажут в США и Канаде Первую полнометражную работу режиссера Сергея Саркисова "На Париж" и фильм "Красный" Николая Саркисова покажут в США и Канаде.

Энергетика Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63 за баррель после того, как глава минэнерго Саудовской Аравии заявил о намерении страны продолжать политику по ограничению добычи нефти.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Авто Hyundai Creta получил спецверсию Rock Edition Цены на Hyundai Creta 2020 модельного года варьируются от 957 000 рублей за комплектацию Start с 1,6-литровым 123-сильным двигателем, 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом до 1 360 000 рублей за версию Travel с 2,0-литровым 150-сильным двигателем, «автоматом» и полным приводом.