Шоу-бизнес У Шарлиз Терон случился модный провал на красной дорожке Шарлиз Терон редко ошибается с выбором наряда для появлений на публике, но накануне у неё случился модный провал на красной дорожке.

Происшествия Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы» Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

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