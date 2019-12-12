Общество
РИА НовостиУкраинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
Шоу-бизнес
У Шарлиз Терон случился модный провал на красной дорожке
Шарлиз Терон редко ошибается с выбором наряда для появлений на публике, но накануне у неё случился модный провал на красной дорожке.
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Политика
Путин попросил внести предложения по увековечению памяти Лужкова
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Экономика
Госдума подняла МРОТ на 850 рублей
С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
Экономика
Минфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа
В России может быть снижен порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов. Порог уже снижали в начале 2019 года.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Здоровье
Детская хирургия в Иркутске получила новое оборудование от ИНК
Происшествия
В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку
В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Сочи
Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Гаджеты
IPhone 4 признан самым величайшим гаджетом десятилетия
В тройке составленного рейтинга располагается MacBook Air, а еще в первой десятке величайших гаджетов стоит отметить AirPods Pro, Apple Watch 3, Samsung Galaxy S6 и Tesla Model S. Электрокар оказался на пятой строчке списка.
Хоккей
Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
Здоровье
Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток
Баскетбол
«Химки» обыграли «Альбу» в Евролиге
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» выиграли у «Альбы» (104:87).
Футбол
Трансфер Заха обойдётся «Челси» в £ 80 млн
По информации издания, «Челси» или любому другому клубу придётся заплатить «Кристал Пэлас» £ 80 млн (примерно € 94,6 млн) за трансфер 27-летнего футболиста.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Кино
Удар по рейтингу «Ржева» нанесен с территории Украины
«Версия» проинформировала о том, что рейтинг киноленты на популярном в России «Кинопоиске» стал падать по причине того, что против фильма была развернута атака – ставились негативные оценки, размещались соответствующие отзывы – главным образом, с профилей-однодневок.
Гаджеты
Xiaomi Redmi K30 поступил в продажу
Культура
Дмитрий Губерниев и Саша Бортич в новом выпуске шоу Comment Out
На ютьюб-канале «Чикен Карри» вышел новый выпуск шоу «Comment Out».
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Интернет
Google Chrome предупредит пользователей в случае взлома аккаунта
Одно из самых значимых заключается в том, что теперь браузер сможет предупреждать пользователя об удаленном взломе аккаунта на каком-либо сайте.
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
Сергей Левченко официально покинул пост главы Иркутской области
Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области.