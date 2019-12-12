Общество

РИА НовостиРИА НовостиУкраинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Полиция назвала «дестабилизацию ситуации» на Украине основной версией убийства Шеремета

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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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