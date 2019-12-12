Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУкраинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Полиция Украины раскрыла детали расследования убийства Шеремета

РБК11:32

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Газета.Ru11:05

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

РИА Новости10:36

Полиция назвала «дестабилизацию ситуации» на Украине основной версией убийства Шеремета

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На Украине признали непричастность России к убийству Шеремета

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Полиция Украины назвала основную версию убийства Павла Шеремета

ТАСС10:57

Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета

RT на русском10:35
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Общество

Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа

Газета Кемерова 05:50
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
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Происшествия

В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28

Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
REGNUM вчера в 15:59
Космос

В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов

Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
RT на русском вчера в 19:52
Футбол

Непомнящий — о неудаче «Локомотива» и «Зенита» в ЛЧ

Российские футболисты не привыкли, что сезон заканчивается в декабре. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Валерий Непомнящий.
RT на русском 04:34
Футбол

Роналду опустился на вторую строчку по трансферной стоимости в Серии А

Трансферная стоимость футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду среди всех игроков в Серии А уменьшилась на 15 млн евро и теперь составляет 75 млн евро.
Metaratings 11:29
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16

Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
РБК 01:31
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Игромания.ру 08:45
Игры

Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала

Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
CyberSport.ru вчера в 04:01
Происшествия

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 09:05
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Экономика

Капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн

Торги бумагами SA начались в среду на саудовской бирже Tadawul, причем цена открытия составила 35,2 риала ($9,4), что на 10% превысило объявленную цену.
Нефтегазовая вертикаль 04:19
Политика

Путин принял отставку иркутского губернатора

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Lenta.ru 09:56
Футбол

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт вчера в 16:54
Транспорт

Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Москва 24 06:58
Шоу-бизнес

Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО

Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Газета.Ru 10:13
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Футбол

Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Евро-футбол.ру 01:31
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Evo-rus.com 10:30
Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
REGNUM вчера в 07:37
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В трёх отделениях горбольницы завершился ремонт

В трех отделениях городской больницы завершился текущий ремонт.
Муравленко 24 11:40
Политика

Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Политика

Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции

Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Вести.Ru 07:54
Биатлон

Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU

Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
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В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Авто

Factory Five Racing F9R: новый суперкар с 9,5-литровым мотором

Американская компания, а скорее тюнинг-ателье, Factory Five Racing представила свою новую модель.
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Происшествия

В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя

Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.
РИА Новости 07:55
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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