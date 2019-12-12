Происшествия
РИА НовостиУкраинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета
Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Общество
Сальма Хайек опубликовала снимок Анджелины Джоли без макияжа
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
Происшествия
В Краснодарском крае потерпел крушение ударный вертолёт Ми-28
Боевой ударный вертолёт Ми-28 потерпел крушение на территории Краснодарского края, сообщает 11 декабря телеканал РЕН ТВ.
Космос
В России планируют создать центр по обнаружению опасных астероидов
Россия создаст национальный центр по отслеживанию и сопровождению опасных астероидов и комет.
Футбол
Непомнящий — о неудаче «Локомотива» и «Зенита» в ЛЧ
Российские футболисты не привыкли, что сезон заканчивается в декабре. Об этом в интервью RT заявил известный тренер Валерий Непомнящий.
Футбол
Роналду опустился на вторую строчку по трансферной стоимости в Серии А
Трансферная стоимость футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду среди всех игроков в Серии А уменьшилась на 15 млн евро и теперь составляет 75 млн евро.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до 16
Общее число жертв трагедии выросло до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Игры
Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust
Стадия Facepunch Studios, создавшая «выживалку» Rust, ополчилась на пользователей, которые играют с помощью мышей Bloody и A4Tech.
Игры
Ремейк Resident Evil 2 продался лучше оригинала
Ремейк Resident Evil 2 сместил оригинал с шестой позиции. Resident Evil 2 вышла на PlayStation в январе 1998 года.
Происшествия
Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло
Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
Капитализация Saudi Aramco превысила $2 трлн
Торги бумагами SA начались в среду на саудовской бирже Tadawul, причем цена открытия составила 35,2 риала ($9,4), что на 10% превысило объявленную цену.
Политика
Путин принял отставку иркутского губернатора
Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Транспорт
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады
Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Шоу-бизнес
Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО
Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание певицы Любови Успенской, которая раскритиковала его за обвинения в финансировании украинской армии.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Футбол
Зидан: «Если „Реал“ встретится с „Ливерпулем“, то уничтожит их»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Брюгге» (3:1) в гостевом поединке шестого тура группового раунда Лиги чемпионов высказался о предстоящей жеребьевке 1/8 финала.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий штрафовать за превышение «средней скорости» движения, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.
Здоровье
В трёх отделениях горбольницы завершился ремонт
В трех отделениях городской больницы завершился текущий ремонт.
Политика
Гончарук оценил решение конгресса США по «Северному потоку — 2»
В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Политика
Путин: жизнь требует нового осмысления Конституции
Глава государства отметил, что одной из важнейших функций КС является толкование Конституции .
Биатлон
Шевнина стала лучшей из россиянок в суперспринте на Кубке IBU
Биатлонистка Ингела Андерссон из Швеции стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Риднау.
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Политика
В Кремле отреагировали на прекращение показа сериала «Слуга народа»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к решению телеканала ТНТ снять с эфира сериал "Слуга народа", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Factory Five Racing F9R: новый суперкар с 9,5-литровым мотором
Американская компания, а скорее тюнинг-ателье, Factory Five Racing представила свою новую модель.
Происшествия
В Саратовской области мужчины возили на санках труп местного жителя
Хозяин дома подошел ближе и обнаружил труп 39-летнего местного жителя. На фото, опубликованном главком СК, видно, что тело лежит на санках.