Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУкраинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Полиция назвала «дестабилизацию ситуации» на Украине основной версией убийства Шеремета

Известия10:49

Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Шеремета

РБК12:05

Полиция Украины назвала основную версию убийства Павла Шеремета

ТАСС10:57

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Газета.Ru11:05

На Украине признали непричастность России к убийству Шеремета

Lenta.ru10:48

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

РИА Новости10:36

Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета

RT на русском10:35
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Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Общество

Родные рассказали, почему во время прощания с Лужковым гроб был закрыт

Решение закрыть гроб с телом Юрия Лужкова на церемонии прощания связано с желанием его близких, чтобы он запомнился живым, энергичным человеком, рассказали РИА Новости представители семьи.
РИА Новости 06:40
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Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 06:15
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Коноплю доставят на МКС в 2020 году

Космический корабль Dragon доставит в марте 2020 года на борт Международной космической станции (МКС) образцы конопли.
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Политика

Путин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ

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Спорт

Гандболистки сборной России пробились в полуфинал чемпионата мира

В матче основного этапа чемпионата мира в Японии российские гандболистки обыграли сборную Черногории счётом 35:28.
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Политика

Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России

Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Коммерсантъ 13:14
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Происшествия

Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

Коммерсантъ 00:29
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

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Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день

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Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
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Киберспорт

Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019

Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
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12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
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Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
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Министр энергетики Украины Алексей Оржель обвинил ряд компаний в искусственном повышении цены на газ для населения.
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Наука

В Индонезии нашли древнейшие наскальные изображения зверолюдей

Археологи нашли на индонезийском острове Сулавеси пещеру с древнейшими наскальными рисунками, на которых можно увидеть охотящихся зверолюдей.
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Футбол

ЦСКА отказался выкупать Сантоса

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
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Происшествия

Четыре человека погибли при столкновении двух иномарок в Сочи

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Политика

Forbes понизил Набиуллину в рейтинге самых влиятельных женщин

URA.Ru 07:59
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Экономика

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Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
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По данным источников на рынке, входящие в 1xBet структуры приобрели 51% акций корпорации «Гринн», а затем выкупили оставшийся пакет у ее основателя Николая Грешилова, пишет « ».
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Дело о крушении Boeing в Казани в 2013 году передали в суд

РИА Новости 09:58
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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