Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУкраинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

Газета.Ru11:05

Полиция Украины назвала основную версию убийства журналиста Шеремета

РБК12:05

Полиция Украины назвала основную версию убийства Павла Шеремета

ТАСС10:57

Полиция назвала «дестабилизацию ситуации» на Украине основной версией убийства Шеремета

Известия10:49

На Украине признали непричастность России к убийству Шеремета

Lenta.ru10:48

Украинская полиция назвала основную версию убийства Шеремета

РИА Новости10:36

Полиция Украины назвала основную версию убийства Шеремета

RT на русском10:35
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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Опухшую Елену Корикову обвинили в пластике

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Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru 10:59
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Apple запускает беспроцентную рассрочку на покупку iPhone

Apple 10 декабря запустил предложение под названием «Самый умный способ купить ваш следующий iPhone».
ToDay News Ufa 00:34
Происшествия

Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
Российская газета 18:41
Гаджеты

Nokia представила бюджетный смартфон Nokia C1

Оперативной памяти в Nokia C1 установили 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работает смартфон в сетях 3G, и имеет Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
Astera вчера в 15:14
Политика

Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском 16:00
Кино

Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»

Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Вечерняя Москва вчера в 14:43
Хоккей

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала.
РИА Новости 14:19
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до шести

Не менее шести человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.
RT на русском 10 декабря в 06:06
Происшествия

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 12 человек.
Петербургский дневник 13:05
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 17:11
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Наука

Российские ученые проверили на прочность протезированный таз

Артропластика тазобедренного сустава — нередкая в наши дни процедура, в ходе которой верхнюю часть бедренной кости пациента заменяют на металлическую ножку со сферическим элементом шарнира, а непосредственно в таз устанавливают чашку, в которой фиксируется головка шарнира.
Индикатор 09:37
Наука

В 3D-печатном кролике спрятали ДНК с инструкциями по его печати

Исследователи экспериментально показали полный цикл кодирования и расшифровки информации на примере фигурки стенфордского кролика — стандартной 3D-модели, используемый в научных работах из разных областей.
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
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Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

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Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Общество

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

Закрыты для проезда автотранспорта дороги между селами Стародубское Долинского района и Поречье Макаровского района на Сахалине, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 22:24
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
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Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия вчера в 16:54
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия 14:08
Футбол

Бубнов оценил уровень чемпионата России

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета российских клубов из еврокубков, передает Sportbox.
Газета.Ru 16:30
Армия и оружие

Пентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

Вести.Ru 15:47
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Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
РИА Новости 16:48
Политика

Путин рассказал о требовании нового осмысления Конституции

Президент России Владимир Путин, на встрече с судьями Конституционного суда, заявил, что интерпретация главного закона страны является непрерывным процессом.
Московский Комсомолец 09:59
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
ТАСС 10:08
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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