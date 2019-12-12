Происшествия
RT на русскомУкраинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Политика
Аваков заявил о возможном «российском следе» в убийстве Шеремета
Глава МВД Украины Арсен Аваков во время брифинга, посвященного расследованию «дела Шеремета», заявил, что следствие рассматривает возможную причастность России к организации убийства журналиста.
Происшествия
Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»
Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети.
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Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Политика
Путин заявил, что «жизнь требует нового осмысления Конституции»
Президент назвал необходимостью сведения к минимуму ущемление прав человека в новых законах.
Авто
Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок
На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
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Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева
Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
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Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект
В марте 2019 года NGINX за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Происшествия
20-летний солдат застрелился в Иркутске
ЧП случилось на станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря.
Общество
Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича
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Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Авто
Chevrolet Niva скоро станет Ладой: GM вышел из СП с АвтоВАЗом
АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors, согласно которому выкупает 50% акций совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ».
Экономика
Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Происшествия
Заочно арестован сын покончившего с собой в СИЗО бизнесмена Пшеничного
Заочно арестован сын погибшего в прошлом году в СИЗО владельца IT-компании ООО "НовИТ Про" Валерия Пшеничного, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской
Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Авто
Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде
Компания Skoda объявила о старте производства в Нижнем Новгороде кроссовера Karoq.
Происшествия
Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Футбол
«Краснодар» назвал состав на матч с «Хетафе»
Технологии
«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию
Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Общество
Убийцы Шеремета искали новую «сакральную жертву»
Нацполиция Украины заявила, что группа, которая организовала и осуществила убийство журналиста Павла Шеремета, искала новую «сакральную жертву» для дестабилизации Украины.