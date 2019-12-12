Происшествия

RT на русскомRT на русскомУкраинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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Нацполиция Украины назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета

Известия11:24

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Газета.Ru11:47

Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

RT на русском11:34

Полиция Украины назвала имена подозреваемых в убийстве Шеремета

РБК12:26

Стали известны подробности убийства журналиста Шеремета

Lenta.ru11:17

Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

ТАСС10:50

Шеремета убили Пума и Буча, Зеленский надеется найти заказчика

Московский Комсомолец11:45
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Политика

Аваков заявил о возможном «российском следе» в убийстве Шеремета

Глава МВД Украины Арсен Аваков во время брифинга, посвященного расследованию «дела Шеремета», заявил, что следствие рассматривает возможную причастность России к организации убийства журналиста.
Rusvesna.su 12:33
Происшествия

Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»

Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети.
Взгляд.ру 05:37
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Политика

Путин заявил, что «жизнь требует нового осмысления Конституции»

Президент назвал необходимостью сведения к минимуму ущемление прав человека в новых законах.
Моя Москва.онлайн 10:06
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Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок

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Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей

Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Lenta.ru вчера в 14:35
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Lenta.ru вчера в 08:52
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В своём комментарии мастер акцентирует внимание на новой причёске и волосах легендарной астраханки. Про помолодевшее лицо – ни слова.
Канал 7+ 06:00
Общество

Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект

В марте 2019 года NGINX за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.
РБК 11:50
Политика

Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Происшествия

20-летний солдат застрелился в Иркутске

ЧП случилось на станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря.
Иркутск Сегодня 03:50
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Вандалы пытались отпилить ноги статуе Ибрагимовича

Вандалы попытались отпилить ноги у статуи шведского форварда Златана Ибрагимовича в Мальме.
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Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
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Chevrolet Niva скоро станет Ладой: GM вышел из СП с АвтоВАЗом

АвтоВАЗ подписал соглашение с американским автоконцерном General Motors, согласно которому выкупает 50% акций совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ».
Журнал Авто.ру 09 декабря в 07:10
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Политика

Forbes понизил Набиуллину в рейтинге самых влиятельных женщин

URA.Ru 07:59
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Происшествия

Заочно арестован сын покончившего с собой в СИЗО бизнесмена Пшеничного

Заочно арестован сын погибшего в прошлом году в СИЗО владельца IT-компании ООО "НовИТ Про" Валерия Пшеничного, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.
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Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor вчера в 05:53
Авто

Skoda Karoq для России: стартовало производство в Нижнем Новгороде

Компания Skoda объявила о старте производства в Нижнем Новгороде кроссовера Karoq.
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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
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«Краснодар» назвал состав на матч с «Хетафе»

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Технологии

«Tele2» принимает старые телефоны на утилизацию

Представители «Tele2» подчеркнули, что мобильные телефоны россияне меняют чаще другой техники.
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Политика

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Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
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Останки тел обнаружены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили

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Политика

Закон об особом статусе Донбасса продлен

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 05:13
Общество

Убийцы Шеремета искали новую «сакральную жертву»

Нацполиция Украины заявила, что группа, которая организовала и осуществила убийство журналиста Павла Шеремета, искала новую «сакральную жертву» для дестабилизации Украины.
Взгляд.ру 11:15
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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