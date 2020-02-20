Очевидцы сообщили, что полиция оттеснила митинг с проезжей части прямо к оврагу у моста, куда несколько человек упали. Протестующие заявили, что полиция применяла дубинки.

Украинская полиция оттеснила в овраг протестующих у санатория

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