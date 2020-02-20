Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецУкраинская полиция оттеснила в овраг протестующих у санатория

Очевидцы сообщили, что полиция оттеснила митинг с проезжей части прямо к оврагу у моста, куда несколько человек упали. Протестующие заявили, что полиция применяла дубинки.
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Полиция оттеснила митингующих от медцентра, куда доставили украинцев из КНР

НТВвчера в 13:47

Украинская полиция оттеснила протестующих в Новых Санжарах с дороги к медцентру, где разместят эвакуированных из КНР

Shraibikus Newsвчера в 13:34

Полиция начала оттеснять протестующих в Новых Санжарах, куда везут эвакуированных из Китая

ТАССвчера в 12:01

Украинская полиция оттеснила в овраг протестующих у санатория

Московский Комсомолецвчера в 12:19
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Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Deita.ru вчера в 20:45
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском вчера в 16:50
Общество

Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки

Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:40
Происшествия

Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Газета.Ru 00:39
Общество

Лещенко ответил поспорившему о пенсиях сенатору

Напомним, что ранее сенатор пристыдил Якубовича, который пожаловался на пенсию в 23 тыс рублей и заявил, что на пенсию могут жаловаться труженики, а не артисты.
Московский Комсомолец вчера в 09:21
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»

Российский лыжник Александр Большунов первым финишировал в масс-старте на 34 километра в рамках четвертого этапа «Ски Тур» в Норвегии.
Lenta.ru вчера в 09:03
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

«Вашингтон» же проиграл третий матч кряду. Ранее НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина.
RT на русском 00:11
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

Как сообщает ToDay News Ufa, по словам главы Минтруда Антона Котякова с 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1%. Это коснётся почти 4 млн россиян, среди которых 3,2 млн – получатели социальных выплат.
ToDay News Ufa вчера в 18:45
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM вчера в 05:34
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru 19 февраля в 11:52
Энергетика

Белоруссия закупила российскую нефть через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть в объеме 160 тысяч тонн без премии, сообщили в компании «Белнефтехим».
BFM.ru вчера в 13:14
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери

В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей 19 февраля в 04:42
Кино

Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»

РИА Новости вчера в 20:54
Общество

В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
RT на русском вчера в 23:17
Политика

NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы

Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском вчера в 23:34
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
ТАСС вчера в 00:16
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa 19 февраля в 08:44
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК вчера в 03:06
Общество

Суд разрешил Tesla вырубить лес под строительство завода под Берлином

Ранее в лесу под германской столицей, где ведется подготовка площадки для строительства первого в Европе завода Tesla, были найдены семь неразорвавшихся американских бомб времен Второй мировой войны.
Московский Комсомолец вчера в 18:41
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Политика

Путин: Мишустина не было среди кандидатов на пост главы правительства

Михаила Мишустина не было среди возможных кандидатов на пост главы правительства России.
EastRussia вчера в 01:39
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Политика

Сергей Шнуров официально пошел в политику

Lenta.ru вчера в 05:18
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 19 февраля в 09:48
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Privet-Rostov.ru 19 февраля в 23:52
Как работают Яндекс.Новости?
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