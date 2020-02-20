Украинская полиция расчистила проезд к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны доставить эвакуированных из Китая граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Украинская полиция расчистила проезд для эвакуированных из Китая

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