Автобусы с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского Уханя, забросали камнями в поселке Новые Санжары, куда их привезли на карантин.

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

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