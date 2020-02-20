Происшествия
РБКАвтобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
Автобусы с гражданами Украины, которые были эвакуированы из китайского Уханя, забросали камнями в поселке Новые Санжары, куда их привезли на карантин.
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Общество
Премьер-министр Украины Гончарук прибыл в Новые Санжары
Глава правительства Украины Алексей Гончарук, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков и министр здравоохранения страны Зоряна Скалецкая прибыли в Новые Санжары, где 20 февраля вспыхнули протесты против размещения на территории населённого пункта эвакуированных из Китая украинцев.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Армия и оружие
Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом
Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
Общество
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Общество
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2144
Число жертв нового коронавируса в провинции Хубэй в центральной части Китая возросло до 2144 человек.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»
Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Здоровье
Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса
Кроме «Арбидола» в новой версии плана указаны еще несколько препаратов для тестирования: хлорохинфосфат и рибавирин в комбинации с интерфероном, а также лопинавиром или ритонавиром.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Политика
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Происшествия
Российские моряки отравились ядовитым газом во французском порту
Команда сухогруза Fri Dolphin получила сильное отравление в порту французского города Брест.
Технологии
Умер создатель команд «копировать» и «вставить»
Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Футбол
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.
Шоу-бизнес
Назван возможный преемник Дмитрия Шепелева на Первом канале
Биатлон
Норвегия выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону
Победой сборной Норвегии завершились соревнования в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, проходящем в Италии.
Происшествия
У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус
Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Происшествия
Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти
Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Космос
Получены первые данные о падении планетезималя в Германии
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1
Подземные толчки магнитудой 6,1 по шкале Рихтера зафиксированы у восточного побережья Камчатки в пятницу утром по местному времени, передает РИА Новости.
Футбол
Андрей Аршавин оценил молодых футболистов «Зенита»
Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» U-16 Андрей Аршавин после посещения сборов «Зенита-2» оценил молодых футболистов и заявил, что им нужно много работать.
Авто
Hyundai представил обновленный Solaris
Презентация обновленного Hyundai Solaris прошла сегодня на российском заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Кино
Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»
Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".